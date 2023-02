Dani Hernández cuelga los guantes a los 37 años

Un gigante al servicio del Tenerife, un portero que hizo historia y que dejó huella. El hispano venezolano Daniel Hernández Santos anunció este lunes su despedida definitiva. Un adiós que viene a renglón seguido del que se produjo en verano, entre lágrimas, cuando puso fin a su ciclo en el representativo, sin duda el club que más le marcó y en el que cumplió el gran sueño de su carrera. Así lo verbalizó este lunes el isleño, quien remarcó que fue muy especial defender los colores del equipo del que «era aficionado».

El cancerbero decide poner fin a su trayectoria deportiva a sus 37 años. Fue arquero del Tenerife durante ocho cursos consecutivos (2014 a 2022), en algunos momentos con un marcado protagonismo y en otros con un papel de suplencia que aceptó sin rechistar, produciendo una alta competencia en el grupo y dejando siempre muestras de un indiscutido compromiso con la institución, de la que se despidió entre lágrimas.

Solo Juan Soriano en el tramo final de su carrera y antes Adrián Ortolá llegaron a quitarle el puesto. Sus más de 200 comparecencias oficiales con el Tenerife le sitúan entre los 30 futbolistas con más partidos oficiales y como el tercero con mayor bagaje bajo palos. El idilio de Hernández con el Tenerife comienza desde muy pequeño, como él mismo admite, pues era incondicional seguidor blanquiazul antes de erigirse en portero del primer equipo. Llegó proveniente del Real Valladolid y con un propósito, el de ascender a Primera División, anhelo que se le escapó por los pelos hasta en dos ocasiones.

La primera, cuando el Tenerife se quedó a las puertas en el Coliseum Alfonso Pérez contra el Getafe, y la segunda, hace solo unos meses, cuando con el papel de suplente asistió con dolor al desenlace fu nesto de la final de la promoción contra el Girona. Días después, se rompió entre lágrimas en una sentida comparecencia pública en la que ponía fin a su ciclo blanquiazul.

Sus palabras

El adiós de Dani Hernández al fútbol profesional y al puesto de portero, en el que brilló desde la más tierna infancia, llega después de no encontrar el protagonismo deseado en la siguiente estación que eligió tras dejar el Tenerife: Fuenlabrada.

«Ha llegado el momento más difícil del camino. He decidido dejar el fútbol. Ha sido una aventura muy bonita que he recorrido durante toda una vida. He tenido la suerte de cumplir muchos de los sueños que tenía de niño: debutar en Primera División, ser internacional, jugar en el extranjero, pero también lograr el más bonito de todos, jugar para el equipo del que soy aficionado desde que vine a este mundo», remarcó Dani en el momento de la despedida.

«A lo largo de los años, he tenido la suerte de vivir miles de experiencias, unas buenas y otras increíbles, que me llevaré siempre conmigo. Muchísimos compañeros de viaje y también un montón de amigos que me llevo para toda la vida. Siempre agradecido a todos por el trato que me han dado, tanto de compañeros como de las diferentes aficiones, los clubes y los periodistas», completó el guardameta.