El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, se queda con la imagen que ofreció el representativo en los últimos 45 puntos. El perfil que estaba tomando la contienda durante la primera mitad no le estaba gustando, de ahí que optara por dar carrete a hombres como Álex Corredera o Elady Zorrilla. Según subrayó, el equipo llega así a una cifra notable de puntos a falta del último tramo liguero. Ayer, la fiesta fue completa en el Heliodoro gracias al gol de Borja Garcés tras un penalti, que a juicio del entrenador, fue justo.

«No nos estaba gustando la primera mitad y por eso hemos introducido cambios. Me ha gustado más la segunda. Nuestro partido con balón ha sido muy precipitado en muchas situaciones en las que debimos gestionar mejor. Les hemos hecho sufrir poco defensivamente y en cualquier momento, con lo igualado que estaba, podía llegarnos alguna situación indeseada», reseñó el jefe del banquillo insular.

«Hemos intentado introducir esos cambios para que la segunda mitad fuera mejor. Somos los que hemos generado más a nivel ofensivo y nos hemos adelantado de penalti. Nos vamos a 37 puntos, que es una cifra muy buena», prosiguió en su relato del encuentro. Sobre la acción que decanta la balanza del lado blanquiazul, se refirió al testimonio de uno de sus protagonistas: «Nacho me dice que le da una patada por detrás. Y si se hubiera quedado en disposición de golpear, la roja [rectificada por el VAR] habría sido muy clara. Yo le hago caso a lo que dice mi jugador y pienso que el penalti es justo».

Asimismo, habló de los problemas de Mo Dauda, a quien se vio visiblemente afectado por unas molestias severas. «Parece que es un problema muscular en el cuádriceps, a falta de evaluar mejor. Hemos cambiado de posición a Borja para que pudiera ayudarnos aunque fuera en esas circunstancias», dijo Ramis, quien esperará al resultado de pruebas para ver si puede incluir al ghanés en la convocatoria para Gijón.

«Seguimos cerca de estar en una situación difícil. Hablé del centro peninteciario como símil, para enviar un mensaje y huir de la relajación. Tenemos que jugar con la tranquilidad necesaria para elaborar bien y hacer trabajar más al rival. Todo lo que hacían Waldo e Iván es de valorar, pero todo no se puede hacer al esprint», fue otro de sus mensajes. A su entender, «con más pausa» se habría visto a otro Tenerife mucho más solvente y fluido.

También en la zona mixta del Heliodoro, habló del encuentro el goleador GArcés. «Estoy muy contento por los tres puntos y por marcar que hacía tres partidos que no lo hacía», dijo el profesional melillense. «Hay que seguir con esta ilusión. No nos fijamos en la clasificación, solo trabajamos. No nos hacemos sueños, vamos partido a partido, sin pensar mucho en una cosa porque si lo haces, al final no sale. Hay que ir partido a partido y con las cosas claras», recetó el goleador, que salió desde el banquillo para desatascar el encuentro desde los 11 metros.

Tenía claro Garcés que lo metería, así que se fue con total determinación a por el cuero. «Lo tenía muy claro, muy claro. Desde que pitó el árbitro ya sabía que el balón iría ahí. Estoy muy contento, que también los penaltis se entrenan. Yo sabía que iba a ser gol. Y esto me da más confianza, así que espero meter muchos más, de penalti o no», cerró. El Carnaval, con su gol, fue completo.