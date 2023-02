El Tenerife retoma la escalada

Después de la ruptura de la racha de ocho jornadas sin perder con el polémico 2-0 en Granada, el Tenerife derrotó al Mirandés en el Heliodoro para seguir avanzando hacia la puntuación que garantiza la permanencia y, por qué no, permitirse hacer cuentas relacionadas con metas más ambiciosas. Triunfo al estilo Ramis, con momentos para cada equipo y resuelto con un penalti marcado por Garcés.

El Tenerife salió mordiendo, forzando un saque de esquina con una presión frenética y añadiendo un remate desviado de Mellot. No había pasado ni un minuto. Toda una declaración de intenciones, la confirmación de que el equipo no ha perdido la velocidad de crucero que cogió a partir de enero y, también, de que el funcionamiento lleva semanas maduro, ya con un esqueleto más o menos estable, en este caso con Teto repitiendo como titular, Sipcic cubriendo la baja de Sergio y los esperados regresos al once de Aitor y Romero.

La sensación en el arranque era de dominio local. Precisión en la ruptura de una tímida presión alta del Mirandés y llamada al gol en una combinación que terminó Waldo Rubio con un pase a Nacho, cuyo disparo en el área pequeña y libre de marca no encontró camino. La maquinaria parecía engrasada. Solo faltaba la finalización.

A partir de ahí, el encuentro siguió bajo el control local, aunque el Mirandés también tenía algo que decir y no tardó en mostrar sus argumentos con una acción individual de su máximo goleador, Raúl, quien recibió cerca de la media luna y se acabó enredando tras dos quiebros de alta escuela.

El efecto sorpresa inicial se fue desvaneciendo y el Tenerife entró en otra fase reconocible en el fútbol de Ramis. Reculó por momentos para ordenarse con un bloque medio y darle la iniciativa al Mirandés, dispuesto a recuperar y armar contragolpes. Los de Etxeberria no lograban pisar la zona de influencia con jugadas limpias. El filtro tinerfeño hacía su función.

El peligro se palpaba más cerca de Alfonso Herrero que de Soriano. El Tenerife hallaba más vías de acceso, ya fuera con transiciones rápidas, con la apertura a las bandas –sobre todo la de Mellot y Waldo Rubio– e incluso con ataques estáticos. En esa producción habría que agregar los saques de esquina. Entre las segundas jugadas y la estrategia, Aitor probó una volea (19’) y Sipcic cazó por arriba, sin acierto, un centro lateral (20’).

Por contra, el Mirandés procuraba progresar con toques, con un juego dinámico. A ráfagas, su propuesta iba por delante del engranaje defensivo local. Pero no pasaba de ahí, de las buenas intenciones, de ganar unos cuantos metros y quedarse siempre a un paso de lo verdaderamente crucial, el remate. A pesar de esos ratos de sumisión, seguramente permitidos por el Tenerife, con su trampa preparada, no daba la impresión de que los de Ramis estuvieran jugando con fuego. Ese era su plan.

Ahora bien, (casi) ningún equipo desaprovecha la oportunidad de generar juego ofensivo, y si se trata de uno como el Mirandés, con materia prima y vocación, tampoco conviene confiarse. El conjunto jabato tardó en tirar a puerta, pero cuando lo hizo, puso a prueba a Soriano en dos ocasiones consecutivas dentro de un minuto, primero con un chut de Gelabert que volaba hacia la escuadra y luego con un golpeo de Álex Martín en el área chica. Paradas de mérito con el sello del sevillano.

Superada la media hora, la cosa ya estaba cambiando. El Tenerife seguía con su hoja de ruta, pero el Mirandés, creciente, ya había demostrado que sabía cómo hacerle daño. Tanto, que el balón empezó a rodar más por el campo tinerfeño. Una falta lateral, un saque de esquina... Ramis ya podía tener razones para sentirse algo inquieto.

A todo esto, Waldo se las arreglaba para estirar el campo y llevar el juego al otro lado. Rápido, hábil, incisivo, pasando de la banda derecha a la izquierda, metió otro centro que no enganchó bien Romero (42’). En el posterior córner fue Enric quien lo intentó por alto.

El encuentro llegó al descanso con una pizca de polémica, una caída de Gallego al cruce con Gelabert cuando se preparaba para rematar al borde del área. Nada. Y en el marcador, un 0-0 que podía considerarse justo. Cada uno había tenido sus momentos y sus ocasiones para, al menos, marcar un gol. La apertura hizo presagiar una segunda mitad entretenida y con un desenlace nada claro. Instante, quizás, para la mirada del técnico, para algún giro de guion. Tras el intermedio, Corredera y Elady entraron por Jurado y Teto.

Para empezar, Elady metió un pase al área que estuvo a punto de terminar en el 1-0. AAitor se le marchó el disparo por muy poco. No bajó el ritmo el Tenerife, ahora con Corredera repartiendo juego y madurando con más paciencia cada elaboración, pero fue el Mirandés el que, con un contragolpe, enfiló mejor la portería. Papeles cambiados para que Pinchi (53’) asustara con un remate cruzado y, a renglón seguido, Gelabert hiciera lo mismo desde el balcón del área (56’). De nuevo, ataques por fases sin que llegara a ser un intercambio de golpes irresponsable.

En realidad, el Tenerife iba perdiendo profundidad ante un Mirandés que se sentía cómodo con el balón. Ramis tocó otra tecla en el 64’, quitó a un apagado Romero y sacó a escena a Garcés. Y pulsó otro botón en el 70’, también para refrescar el frente ofensivo:Dauda por un cansado Waldo. Las posibles soluciones del banquillo ya estaban planteadas. Ahora quedaban las de los principales actores.

Uno de los más activos, Garcés, acarició el gol al recibir un centro de Mellot y cabecear sin la suerte de colar el balón. Se veía venir un necesario arreón final. Eso o nada. Y fue todo. Porque Aitor midió a la perfección un pase diagonal hacia Nacho, que cayó dentro del área al ser desequilibrado por el recién ingresado en el campo David Vicente, aparentemente por un leve toque en la carrera. La revisión del VARsolo cambió la tarjeta roja por una amarilla. Garcés asumió la responsabilidad y batió a Herrero a media altura (79’) en el penalti.

A falta de tan poco para el final, lo más difícil ya estaba hecho. Ahí, el Tenerife se movió como un pez en el agua, marcando los tiempos, arañando segundos, tirando de oficio para domar a un Mirandés desesperado por empatar... Supo sufrir lo justo con el chicharrero de corazón sonando en las gradas.