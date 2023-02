Luis Miguel Ramis aparca su renovación

La duda sobre la continuidad de Luis Miguel Ramis como entrenador del Tenerife, a partir del 30 de junio, se mantendrá hasta el final de la temporada. No habrá renovación de contrato anticipada. Y no es porque los nuevos dirigentes del club no se lo hayan planteado, sino porque el técnico es partidario de esperar. Tal como avanzó este viernes, pondrá por delante los méritos deportivos en el presente curso. Una vez puesta la nota definitiva, dará el paso de continuar o no.

Lejos de ofrecer la respuesta estándar acerca de su futuro, Ramis aprovechó la rueda de prensa previa al partido con el Mirandés para avisar que las negociaciones se dejarán para más adelante. En esa línea, comparó su papel en el club con el de cualquier futbolista que «renueva su contrato y crece en el equipo cuando rinde». El tarraconense defiende la idea de aplicar «el mismo rasero» con el cargo que desempeña desde finales de noviembre de 2019. «Debo rendir y debo obtener los resultados que quiero conseguir para decidir», comentó dando a entender que su continuidad dependerá de que el Tenerife se clasifique para la promoción de ascenso o, al menos, pelee por ello. Ramis reveló el mensaje que le ha transmitido a los rectores de la entidad por medio de su representante. El entrenador tiene clara la «línea a seguir», y está relacionada con su orden de preferencias: los objetivos antes que los compromisos. Al respecto, recordó que, después de «salvar a toda» costa al Tenerife en su primera temporada al frente del equipo, la 2019/20 a partir de la decimocuarta jornada, aceptó seguir dos años más para «darle cierta continuidad a unos objetivos» que deseaba cumplir. En la Liga 2020/21 sí cruzó la meta, la clasificación para la promoción y la participación en la final contra el Girona, con signo favorable para el conjunto catalán. «El año pasado lo logramos y ahora está por conseguir», añadió sin descartar la remontada en la tabla y el pase para el playoff, desafío que tiene la alta dificultad de la distancia de 11 puntos que separa al Tenerife del sexto, el Albacete. «Hasta que no llegue a conseguir los objetivos que creo que merece este club, no tomaremos una decisión», insistió Ramis, que hoy se convertirá en el segundo entrenador con más partidos en la centenaria historia del representativo (110), empatado con Álvaro Cervera y a 50 del primero de la lista, José Luis Oltra. Ramis sostiene que debe pasar una «autoevaluación continua», pero asume ese reto con la «tranquilidad» de poder «trabajar con respaldo y confianza», y sintiéndose «bien cuidado».