LaLiga responde al Tenerife

Ninguna explicación colmará la desazón blanquiazul por lo acontecido el pasado viernes en Granada, pero el CD Tenerife ya ha recibido respuesta (verbal) sobre la sorprendente anulación del gol que anotó Elady Zorrilla en el Nuevo Los Cármenes. Ha sido Melchor Soler, director del Área Audiovisual de LaLiga, quien se ha puesto en contacto con el representativo para manifestar que se produjo un error. Un defecto en el funcionamiento de la unidad móvil dejó a los responsables del videoarbitraje sin imágenes para peritar la secuencia, como así detalló el árbitro principal (Ábalos Barrera) a futbolistas como el propio autor del tanto o a José Ángel Jurado.

Además, ayer se conoció que el club insular sí tendrá acceso al contenido de las conversaciones entre los responsables de la sala VOR y el colegiado del partido, según adelantó ayer el exárbitro internacional y ahora comentarista Eduardo Iturralde González. «Le darán los audios al Tenerife, lo hará el CTA. Se las pondrán para que sepan qué ocurrió [en esos minutos] pero no les permitirán llevárselas, para que no hagan un uso indebido de las mismas», adujo en la SER. Así pues, los responsables del club podrán oír lo que se dijeron los árbitros Ábalos y Vicandi, pero no emitirlo públicamente a través de ninguna plataforma.

Fue Paulino Rivero, presidente de la institución, quien formuló el sábado esta petición ante su perplejidad por lo acaecido en el campo del Granada. Entretanto, crece la tranquilidad en los despachos blanquiazules porque parece difuminarse la opción de una sanción a Elady Zorrilla por sus declaraciones en la zona mixta, como así dejaron entrever algunos medios nacionales durante el fin de semana. Fuentes del club defienden que el atacante andaluz no atacó al colectivo arbitral y que, en todo caso, sus críticas y palabras de enojo iban referidas al mal funcionamiento del VAR.

Ayer, Iturralde avaló la decisión tomada por el Tenerife y expuso que «el club hace bien en pedir explicaciones, básicamente para saber qué pasó y también desde el ánimo de que no vuelva a ocurrir», como así especificó el pasado lunes el primer accionista del club, José Miguel Garrido. Respecto a la intención de acceder a los audios de la sala VOR, fue muy pedagógico el exárbitro en su alocución, en la cual desmintió que exista ninguna prohibición de ofrecérselas al club que las pida. «El Tenerife puede ir a Madrid, al Comité Técnico de Árbitros, y ahí se las van a dar. Lo que no van a hacer es dejar que se las lleven o las publiquen. Gustosamente se las facilitarán, seguro. Lo que la FIFA no permite es que luego se haga un uso indebido de eso que has escuchado», puntualizó.

Para el ahora comentarista radiofónico y analista arbitral, el viernes en el Nuevo Los Cármenes «ocurrió algo súper extraño, y además coincidió con una jugada polémica por una situación de posible fuera de juego». En este sentido, lamentó que «en esta ocasión le afectara al Tenerife».

Lo que sí criticó Iturralde González es que no todos los encuentros de LaLiga tengan la misma cobertura audiovisual. «En Primera División hay un mínimo de 15 cámaras por partido, en algunos incluso 22 ó 23; sin obviar que llegamos a 31 en un Barça-Madrid. Es un trato diferente al de los encuentros de Segunda, donde por lo general estamos en ocho, como en Granada. Cuando el Tenerife paga lo mismo que el equipo que va primero o último, debería tener la misma cobertura en sus partidos que todos los demás», ejemplificó.

En cuanto a la posible sanción a Elady Zorrilla, adujo Iturralde que «puede que le abran expediente, pero no tendrán recorrido». En el club pasan página, pero quieren explicaciones por escrito.