¿Existe el gafe del Carnaval para el CD Tenerife?

«En la fiesta del Carnaval es casi tradición que el Tenerife no gane cuando juega en casa». La muy rotunda sentencia pertenece al ilustre cronista isleño César Fernández Trujillo, que así comenzaba su pieza para El País sobre el partido contra el Logroñés que el representativo ganó en 1997. Venció el equipo blanquiazul en aquella ocasión como en otras muchas coincidentes con la gran fiesta del disfraz. Dejar los puntos en casa en Carnavales en el partido contra los riojanos no fue un suceso excepcional, ni mucho menos. El caso es que se habla con mucha frecuencia de gafe de febrero no por que los resultados por estas fechas hayan sido funestos, sino porque en estos días de frenesí, alboroto y mascaritas se produjeron algunos petardazos muy sonoros a cargo del Tenerife en su propio feudo. Los periodistas Luis Padilla y Juan Galarza sitúan el nacimiento del mal llamado gafe del Carnaval el 4 de febrero de 1978, cuando el cuadro local cayó con estrépito por 0-4 y hasta la Ni Fú Ni Fá, presente en las gradas, «mostraba su descontento sin necesidad de insultar al árbitro de palabra», pues se quitaron los gorros de su disfraz de vikingo y los movieron dirigiéndose al colegiado en un encuentro nefasto de los locales.

Más reciente es otra afrenta casi humillante, la goleada infligida por el Barça B al representativo el año del descenso a los infiernos, con Antonio Tapia en el banquillo y un diluvio universal que caía la noche del lunes carnavalero sobre el césped del Heliodoro (la lluvia fue también de aciertos de Nolito, en total tres) para acabar con la afición desquiciada y el equipo apuntando a la Segunda B. La tendencia a hablar de gafe se acentúa con desenlaces fatales como el partido de 2006, en un Carnaval tardío (la Piñata fue a principios de marzo) como lo fue también el postrero tanto de Raúl Sánchez para el Castellón, que se llevó un punto cuando el triunfo ya celebraba en las gradas del Heliodoro, repletas entonces de aficionados ataviados de esquimales, arlequines, princesas y un sinfín de disfraces en una fiesta aquel año dedicada a las tribus. Los dígitos blanquiazules por estas fechas desmienten que haya maldición ninguna. Hasta que la pandemia paró la fiesta, el balance en el Heliodoro era muy feliz cada vez que al representativo le tocaba jugar en las antes llamadas Fiestas de Invierno: 31 victorias, 14 empates y sólo 10 derrotas.El antecedente más reciente fue el del atípico Carnaval de verano, que explotó en la calle justo después de la final por el ascenso contra el Girona. Con derrota. Aunque aquel resultado no cuenta -porque el partido fue previo a la fiesta- y por tanto no debe alimentar la leyenda de un gafe que no existe. En cambio sí es muy real la relación de la fiesta chicharrera por antonomasia con el fútbol y concretamente con el CD Tenerife. Los libros de historia blanquiazules recogen imágenes imborrables para muchos murgueros como las del desfile de los grupos críticos sobre el césped (estampa muy común en los ochenta y primeros años noventa); el saque de honor de Celia Cruz en presencia del también inolvidable Rommel en el 92; o la ya tradicional visita de la Reina y su corte, que por supuesto se repetirá este sábado. Tenerife y Carnaval van de la mano; y no se llevan mal, por muchos recuerdos infelices que al disfrazado aficionado se le vengan a la cabeza.