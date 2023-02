"Mi objetivo en esta nueva etapa es recuperar la confianza"

Y al final, al Tarazona.

Sí, y bastante contento de poder estar aquí, a ver si podemos hacer una buena segunda mitad de temporada.

¿Qué ocurrió para que haya dado tantos tumbos después de debutar el año pasado con el primer equipo del Tenerife?

La verdad es que me ha pasado de todo y no ha sido un año fácil para mí, tampoco para mi familia, pero ahora sí soy feliz de que se haya podido resolver mi situación y por la oportunidad que me ha dado el Tarazona. Ahora busco revertir la dinámica, porque realmente tampoco sé bien qué pasó para que no pudiera volver al filial, que era la idea inicial. Sinceramente no sé decirte por qué fue. Me comentaron que era un tema federativo y burocrático, pero desconozco las causas.

Empieza usted la temporada en el Paso, no juega, acuerda su regreso al Tenerife B y acaba en Tarazona. Más complicaciones, imposible.

Son cosas del fútbol y situaciones que muchos jugadores pasan por ellas. No queda otra que poner trabajo y estar mentalizado para afrontar lo que viene, que lo hago con la máxima positividad posible. Estoy seguro de que será para bien.

¿Llegó a temer que tuviera que quedarse parado?

Era un riesgo que estaba ahí. Pero el desenlace ha sido feliz, como tú dices. Hubo días de incertidumbre y no saber cómo se iba a resolver todo; pero creo que hemos encontrado un buen sitio. Tener minutos va a depender de mí, de mi comportamiento y del nivel que dé en los entrenamientos. La oportunidad seguramente vaya a llegar y ya estoy trabajando para estar preparado cuando venga.

¿Y qué se ha encontrado al llegar?

Sobre todo mucho frío, con temperaturas que rozan los cero grados. El cambio ha sido brutal y todavía no me he acostumbrado. Pero más allá de eso, lo que me he encontrado es un gran sitio para crecer. Llegué muy justo y con solo un entrenamiento para poder debutar contra el Izarra, pero he venido convencido de que puede ser un buen sitio, que es el que han buscado entre mi representante y el Tenerife.

Soplan nuevos aires en el Tenerife. ¿Ha recibido ya el mensaje de que quieren contar ahora mucho más con la cantera y con los futbolistas canarios?

Sí, por supuesto es una gran noticia. Ya cuando me preguntaron en verano hablamos de la gran alegría que todos los canteranos nos llevamos con el debut de Teto. Yo, contento con todo lo que bueno que le pase. De algún modo, es el reflejo del buen trabajo que se hace en la cantera. Si te lo mereces, lo justo es que la oportunidad te llegue; y es bueno que así sea.

No sé qué ocurrió en el Paso para que no jugara apenas nada, ¿pero ahora el reto es recuperar sensaciones?

Lo que ocurrió en el Paso fueron decisiones y también que la plantilla era bastante amplia. Y sí, mi reto es volver a sentirme futbolista y recuperar la confianza.