La Ciudad Deportiva se inauguró «antes de tiempo», dice Arriaga

Prisas y errores. El Cabildo Insular admitió ayer, en voz de su vicepresidente, que «es evidente que la Ciudad Deportiva se inauguró antes de tiempo, seguramente por el Centenario [del CD Tenerife] y por la despedida de Miguel Concepción». Enrique Arriaga hizo estas manifestaciones en Radio Marca, donde admitió –como antes habían hecho el alcalde de La Laguna y la consejera de Deportes de la corporación– que el campo 1 es inservible para competiciones oficiales, lo cual obliga a una nueva ampliación que tendrá un alto coste.

«A la hora de planificar la Ciudad Deportiva había que encajarla en una parcela que estaba limitada por el planeamiento. Intentaron encajarla de la manera que está para sacar el máximo rendimiento posible y eso ha hecho que el campo principal se quede corto», enunció Arriaga, quien confía en una solución «que dé sentido a la obra», en la que se invirtieron unos 12 millones de euros, con un 75% de financiación pública. Entretanto, el primer equipo del CD Tenerife sigue sin mudar sus entrenamientos al complejo de Geneto; y los partidos que se disputan en el mismo se llevan a cabo en el campo 2, aquel que no tiene gradas.

Tres meses después de su inauguración oficial, con la presencia del entonces máximo mandatario del Tenerife y de las principales autoridades políticas de la Isla, las palas siguen en la Ciudad Deportiva y las obras continúan. Hay todavía mucho por hacer, confirman fuentes institucionales, quien apuntan a que no está listo el sistema de ventilación, el área de aguas termales ni está equipado el gimnasio. Aún así, la situación que más preocupa es la del campo central. En este sentido, el presidente del Cabildo asumió ayer que ha habido «un fallo».

«Hemos tenido reuniones porque es verdad que nos han comunicado que el campo 1 no cumple exactamente con las dimensiones y estamos intentando ajustarnos. No es mucho el fallo que se ha encontrado y ya hay trabajo con los técnicos del Cabildo, por parte del club, para adaptarnos a las medidas necesarias por parte de la Federación. En ese trabajo estamos y nosotros nos hemos ofrecido a colaborar, a ver de qué manera se puede subsanar», enunció Pedro Martín, consciente de que en la coyuntura actual el terreno de juego más importante de la instalación no vale casi para nada.

Fuentes del UDG Tenerife consultadas por EL DÍA confirman que tampoco al conjunto femenino le vale este campo en las circunstancias actuales. Desde el CD Tenerife, entretanto, la única voz autorizada que ha hablado del asunto es la del consejero Juan Guerrero, responsable de la parcela deportiva, quien argumenta que no se producirá el desembarco del equipo profesional en Geneto «hasta que se resuelvan estos problemas burocráticos».

Luis Miguel Ramis, entrenador de los blanquiazules, también admitió que «ha surgido un problema». Eufemismos para intentar quitar hierro a una equivocación de alto coste, según explicó ayer Arriaga; y que confirma las prisas del consejo de administración anterior para que la inauguración de la reforma –que tuvo lugar en noviembre– se produjese antes de acabar los fastos por la conmemoración del Centenario y también antes de la dimisión de Miguel Concepción, que se sustanció en Junta General de Accionistas solo un mes después. El jerarca palmero quería dejar estas obras como su gran legado. De hecho, en varias ocasiones manifestó que no se iría hasta dejarlas «acabadas».