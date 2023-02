Derrota irritante del Tenerife en Granada

Terminó la racha. Llegó a ocho jornadas sin perder. De ahí no pasó. El test de Los Cármenes salió negativo. Y no porque el Tenerife no mereciera, al menos, sumar. Pero el partido no estuvo para los blanquiazules. Fue un encuentro condicionado por tres jugadas, dos penaltis cometidos por Sergio González y, en medio, un golazo anulado a Elady Zorrilla por uno de esos fueras de juego que solo se detectan en la pantalla. Contado así, podría sonar a que el representativo fue perjudicado por Ávalos Barrera, pero esa lectura tiene sus matices. El colegiado interpretó, con sus razones, que el defensa había desestabilizado a Uzuni en la primera pena máxima. La segunda no ofreció dudas. Sergio saltó con el brazo levantado, tras un centro lateral, y el balón tocó en su mano después de golpear en su cabeza. Y el 1-1 que no tuvo validez... Es lo que está pasando en el fútbol de ahora, el del videoarbitraje. De repente, una jugada que no deja indicios de la menor infracción, se queda en nada. Por mucho que se proteste. Esta vez, por un fuera de juego que debió ser milimétrico. Una pena, porque el remate de Elady había merecido convertirse en uno de los goles de la jornada.

Antes del inicio, en la televisada charla previa del vestuario, Ramis había insistido en el valor del resultado de este encuentro. Comentó algo así como que era un partido para que el Tenerife fuera definitivamente «hacia arriba». Y no es que fuera un todo o nada, pero para un equipo que estaba a ocho puntos del sexto clasificado, a falta de 16 jornadas para el final, el margen de error era muy pequeño si quería mantener sus opciones de engancharse a la lucha por el ascenso. Habrá que ver cómo acaba la jornada, pero la meta más ambiciosa podría alejarse todavía más. No hay reproches, al menos por lo sucedido en el encuentro, más allá de la mala suerte de Sergio en los dos penaltis. Porque el Tenerife no fue inferior a uno de los rivales más potentes de la categoría, a un Granada con recursos y argumentos de sobra para volver a Primera División por la vía rápida. Ayer durmió segundo. Pero, claro, cuando toca visitar al mejor local de la categoría, a un equipo sin derrotas en campo propio y con solo dos goles en contra, ya es un muy mal negocio recibir un tanto en el minuto 6. Es justo lo que le pasó al Tenerife en Los Cármenes. El comienzo estaba siendo parejo, con el Granada teniendo más el balón pero con los blanquiazules generando la primera ocasión de gol, un remate fallido de Enric Gallego a pase de Waldo. Pero no dio tiempo a que las sensaciones cuajaran. Los locales habían empezado a insistir con pases filtrados a la espalda de los defensas, a buscar huecos entre el lateral –Mellot– y los centrales, y con ese recurso se encontraron con una pena máxima por una tibia falta de Sergio González sobre Uzuni que el máximo goleador de la categoría aprovechó para poner el 1-0. Intervino el VARpara revisar la jugada, pero no hubo marcha atrás y el albanés engaño a Soriano con un potente chut por el centro de la portería, a media altura. Revés inesperado. La mala noticia fue el gol; la buena, la respuesta de un Tenerife que, tras unos minutos intentando estabilizar el rumbo, se repuso del golpe y salió adelante con personalidad. No quedó sometido tras el impacto. No se descompuso ante un rival con recursos de superior categoría en el frente ofensivo. Cuando se juntaban Melendo, Callejón o Uzuni, por citar a algunos, quedaba la sensación de que algo podía pasar en el área tinerfeña. Pero la amenaza del segundo tanto no fue tan alta como se podía prever. Para ello, por ejemplo, Soriano se hizo grande y supo tapar un mano a mano de Uzuni, algo escorado (14’). Pero poco más. Como mucho, una caída de Shon Weissman en el área en la que el israelí pidió penalti. El árbitro no picó. Entretanto, el Tenerife asumió el control sin complejos. Por momentos, cuando le tocó tener la pelota, lo hizo siempre con la intención de avanzar, de acercarse a la portería de Raúl. Hay un dato significativo de la primera parte:los de Ramis lanzaron cinco saques de esquina por ninguno del conjunto entrenado por Paco López. Y no fue por casualidad. Aunque quizás le faltó algo de precisión para finalizar las jugadas, el Tenerife lo intentó una y otra vez. Además, de forma creciente ante un Granada que tampoco tenía problemas a la hora de conformarse con conservar el 1-0 y esperar alguna contra para sentenciar. En esta dinámica sobresalió Waldo, primero por la banda derecha y luego por la izquierda, cambiando su posición con Teto, una de las novedades de la alineación, junto a otro tinerfeño, Javi Alonso. El extremeño fue el más activo en la zona de creación. Yel más incisivo. Dos remates y un peligrosos centro chut atajado por Raúl llevaron su firma. También probó suerte Teto con un disparo cruzado cargado de intención. La producción estaba siendo suficiente para merecer, al menos, establecer el empate. Pero ese tanto no apareció y el encuentro llegó al intermedio con un premio demasiado generoso para un Granada que, a fin de cuentas, había sido algo mejor en las áreas, con la suerte añadida del penalti cometido por Sergio. Quedaba toda la segunda mitad para que el fútbol dictara justicia, siempre que los blanquiazules fueran capaces de mantener su nivel de juego, más que aceptable, teniendo en cuenta el potencial del oponente. Puede que el Granada regresara al césped un poco más entonado. Algo normal, porque le convenía cerrar el triunfo lo antes posible, no propiciar un partido largo. Pero no fue para tanto. Quini —sustituto del lesionado Ricard– profundizó por la banda derecha y su centro cogió algo descolocada a la defensa. Esa acción no tuvo continuidad. Fue asimilada con entereza por un Tenerife que no tardó en retomar el control. Y a pisar el área contraria. Teto contó con una buena ocasión en el 50’, tras una prolongación aérea de Gallego, pero remató flojo, fácil para el guardameta granadino. Poco después, en el 54’, fue Waldo el que fijó el punto de mira en la portería con un chut raso que sacó Raúl con la punta de los dedos. A esas alturas, el Tenerife ya iba mirando de cerca la igualada. La tendencia se mantuvo y se unió a ella Enric con un disparo mal dirigido después de un control y un recorte. Y a la siguiente sí fue la vencida, hasta que intervino el VAR. Habían entradoCorredera, Dauda y Elady, y el jienense logró colar el balón por la escuadra al recogerlo tras una falta, pero, al parecer, lo había hecho tras un fuera de juego de otro compañero. Resignación después de una eterna revisión en las pantallas del videoarbitraje. Para colmo, en un ataque aislado, el Granada volvió a obtener el máximo botín con el penalti por mano de Sergio. Uzuni repitió y no falló. Tiro ajustado al palo al que no llegó Juan Soriano (2-0, 81’). De ahí al final, el equipo lo intentó con más profesionalidad que fe. Elady y Gallego buscaron el gol. Pero el partido estaba resuelto en contra de un Tenerife con mejor imagen que resultado.