Ramis, contra los retrocesos

Con la intención de prevenir antes que curar, Ramis recordó que caer en un bache de resultados obligaría al Tenerife a redoblar esfuerzos para evitar complicaciones al final, porque «cuesta mucho salir de las posiciones difíciles» de la clasificación, entre otras cosas por la aparición de «nervios»en el tramo decisivo del calendario. «Puede ser peligroso», señaló. Por todo esto, le dio mucho valor a la distancia que ha tomado el Tenerife con la parte baja de la tabla, pero en ningún caso se mostró conforme. «Nuestro reto debe ser estar nueve jornadas sumando, y luego llegar a diez, porque esa la mejor manera de que pestañeemos y nadie nos haga daño», dijo.

Ramis afirmó que el de Los Cármenes no será un partido «para ir de paso» y sí para «no equivocarse». Al respecto, aprovechó para pedir a sus jugadores una respuesta que esté a la altura de la exigencia del encuentro. «Si no aparecen las situaciones que hemos trabajado y las responsabilidades que queremos, tenemos gente detrás esperando con muchísimas ganas para hacer las cosas bien», indicó refiriéndose a la competencia que generan los habituales reservas.

El entrenador insistió en que el Tenerife no está todavía «en una situación cómoda» y destacó la necesidad de que el equipo siga «sintiendo la responsabilidad»de saber que no ha cumplido ningún objetivo.«Si caemos en la irregularidad o nos confundimos en lo que queremos hacer –continuó–, podemos vernos abocados a una situación incómoda que no queremos ni merecemos, pero que puede darse, y nos encontramos en el noveno puesto, pero estamos con un grupo de equipos y todo puede cambiar en una o dos jornadas».

De paso, el tarraconense dirigió la mirada a la mitad alta de la clasificación e igualmente admitió que una victoria en Los Cármenes supondría dar «un paso un poquito más largo que los anteriores».

El Tenerife lo intentará sintiéndose «bien» en la competición. «El equipo es compacto y tiene claro que debe pasar por diferentes fases en cada partido, pero lo hace a ritmos e intensidades altas y no se desespera, aunque tenemos que mejorar un poco con el balón», resumió haciendo un balance de la etapa en la que está el grupo. En esa línea, comentó que el Tenerife ha alcanzado su mejor momento anímico, ya que «no había estado en un puesto tan alto en la tabla –noveno– y eso impulsa mucho».

El desafío consistirá en sumar en el campo del mejor local de la categoría. Para Ramis no existen fórmulas mágicas. «Habrá que hacer las cosas muy bien ante un equipo potentísimo que lleva al límite sus cualidades individuales y colectivas y que tiene mucha confianza. Tiene mucha eficacia en los metros finales», manifestó.

A Ramis no pareció gustarle demasiado que el consejero Juan Guerrero le haya abierto las puertas a Ángel Rodríguez con vistas a la próxima temporada, por muy interesado que esté el Tenerife en el delantero del Mallorca. «Está todavía por ver, hay que tener más precaución con eso», aconsejó. «Ysi Messi quiere venir, también viene», comenzó diciendo al ser consultado por el asunto. «Son jugadores que no están con nosotros, que están en Primera, y ahora mismo me parece un poco atrevido emitir una opinión. Ojalá. Y Haaland o Kane, si quieren. Pero tendrían que perder 30 millones», continuó utilizando casos extremos para dejar claro su punto de vista. «Hay mucho más detrás de todo esto. No es tan sencillo como decir si quieren venir o no, porque lo harían con unas condiciones», concluyó. En clave de futuro, también fue preguntado por su renovación. «Para que empiece una negociación tiene que haber un contacto, pero no es que esté con el teléfono rojo esperando. No vivimos en búnkeres diferentes. Cuando haya algo relevante, lo sabréis antes que yo».