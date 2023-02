Los Cármenes pone a prueba la racha del Tenerife

Jugar a domicilio contra el mejor local de la categoría no parece una mala prueba para evaluar la solidez del momento emergente por el que pasa el Tenerife, transportado de la zona inquietante de la clasificación al noveno puesto –su techo en esta temporada– gracias a una racha de ocho jornadas seguidas sin perder, o lo que es lo mismo, a la suma de 14 puntos de 24. El reto consiste en ganar donde solo lo ha hecho el Granada (20:00 horas), en un estadio Los Cármenes que apenas ha dejado escapar un par de empates –a cero con el Huesca y el Leganés–. De resto, once victorias, las seis últimas, consecutivas. Pero su fortaleza no es solo cuestión de triunfos. También de poderío en las áreas. El equipo que empezó entrenando Karanka y que cogió Paco López en noviembre, es el que más goles marca (26) y menos recibe(2). Lo dicho; no está mal como test de alta exigencia.

Pero al Tenerife le van estos desafíos. Lo mismo que pinchó en el campo del Ibiza, fue capaz de romper la imbatibilidad del Burgos como local. En su momento, cuando no había logrado ni una victoria lejos de la Isla, se presentó en El Plantío y venció a un rival sin tropiezos delante de su público. Si repite la hazaña, por el rival del que se trata –uno de los descendidos y un claro aspirante a subir por la vía directa–, habría motivos para pensar que el Tenerife va muy en serio en su intento de engancharse a la carrera por meterse en los puestos de playoff. En el mejor de los casos seguiría siendo noveno, pero podría ponerse a cinco puntos del sexto con quince partidos todavía por jugar. Para dar ese paso, Luis Miguel Ramis tendrá que retocar la alineación que opuso el sábado pasado al Albacete (1-0), ya que pierde por sanción a dos titulares fijos, Aitor Sanz e Iván Romero. La pareja de Jurado en el medio podría ser Javi Alonso. Las alternativas serían Álex Corredera, todavía falto de continuidad, Larrea, que lleva sin jugar desde la eliminatoria de Copa con el Pontevedra, y Sergio González, en su caso, avanzando unos metros desde la defensa. Para cubrir la baja de Iván Romero, que se ha adaptado a la posición de extremo en las últimas jornadas, Ramis puede elegir entre Teto, Waldo, Elady, Dauda... La variedad en el frente de ataque no representa un problema, a pesar de que Iván se había consolidado como uno de los jugadores más desequilibrantes de la plantilla. Es una función que debería recaer sobre Samuel Shashoua, pero el mediapunta londinense vuelve a faltar. Se quedó fuera de la convocatoria anterior y repite entre los jugadores descartados por unas molestias en el muslo izquierdo. Por su parte, Paco López recupera al volante Njegos Petrovic, una pieza valiosa dentro de una plantilla de alta gama. En ella sobresale Myrto Uzuni, el máximo anotador de Segunda con 15 goles. El albanés lidera el potencial ofensivo de un Granada al que se unió en el mercado de invierno el israelí Weissman, que se estrenó en la reciente visita al Villarreal B (0-2) aportando un tanto. A falta de que confirme este viernes la convocatoria, el técnico podrá elegir entre casi todos sus jugadores. Tiene las bajas conocidas de Rochina y Soro y la única duda de Antonio Puertas. Los antecedentes, en contra. Hay pocos estadios que arrojen números tan adversos como Los Cármenes. De las 19 visitas del Tenerife al Granada, solo una acabó con triunfo blanquiazul. En la temporada 63/64 vencieron los tinerfeños con un gol de Paquillo (0-1). En el recorrido hay 17 victorias locales;las trece últimas, consecutivas. Sergio González y Waldo, apercibidos. Dos de los blanquiazules citados para la visita a Los Cármenes están a una tarjeta amarilla de completar el ciclo de cinco, Sergio González y Waldo. Tienen riesgo de sanción. Reencuentros: Carlos Ruiz y Poblaciones. Carlos Ruiz viajó a su provincia natal para enfrentarse a un Granada al que perteneció en sus inicios, en las temporadas 2007/08 y 08/09, en Segunda B. Por el lado del club anfitrión, la conexión está en el cuadro técnico. El preparador físico es Manu Poblaciones, que trabajó en el Tenerife con Baraja.