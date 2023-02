La finalización de las obras de mejora de la Ciudad Deportiva Javier Pérez le costará más de lo previsto al Tenerife. El club deberá asumir el gasto correspondiente a la ampliación del campo 1, el situado entre el edificio de servicios y la nueva grada. Tal como ha quedado puede acoger entrenamientos, pero, por su estrechez, no estaría homologado para que se celebren partidos de competición oficial.

La consejera de Deportes del Cabildo Insular, Concepción Rivero, confirmó, en la Ser, que el citado terreno de juego «tiene que ser objeto de una modificación». En concreto, se refirió a una «pequeña ampliación», necesaria para cumplir los «requerimientos» establecidos por LaLiga. «En eso están implicados tanto el Cabildo como el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna», apuntó respecto a las reuniones que ya se han iniciado. «Para la competición no está preparado; para entrenamientos, sí», añadió.

Rivero advirtió de que el procedimiento no será«sencillo», dado que dependerá de «un sistema complejo que va a implicar la actuación de varias administraciones, a la par que al Tenerife, que tendrá que conseguir la financiación correspondiente, porque esto no está cubierto por ningún tipo de ayuda, ni convenio, ni aportación de ninguna administración», explicó la consejera.

En el Cabildo de Tenerife, que aportó 8.900.000 euros de un total de 11.892.000 para la ejecución de las obras de mejora de la instalación, no tienen claro cómo pudieron fallar los cálculos. «No sé en qué momento se descarriló, desde el punto de vista deportivo, la previsión de que el campo cumpliera o no con las medidas exigidas», planteó Concepción Rivero.

Este inconveniente no trastoca el plan de trabajo de la primera plantilla del Tenerife, cuyos entrenamientos se desarrollarán algún día en la Ciudad Deportiva. Pero a Luis Miguel Ramis no le «preocupa mucho» que la instalación todavía no esté lista. «Para que esté todo como tiene que estar, faltan muchos detalles. Estamos bien en El Mundialito. Está bien cuidado. Estamos a gusto. Cuando toque, nos iremos para arriba. Ahora hay algún problemilla que hay que resolver», indicó el técnico.