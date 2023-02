Nacho: «La competencia provoca mejor rendimiento»

Nacho Martínez volvió a ser dueño el pasado sábado del carril izquierdo del representativo, puesto para el que vino con vitola de titular y ahora se ve exigido por la llegada de Durmisi. Según cuenta, la competencia va a alimentar el rendimiento de todos en el plantel de Luis Miguel Ramis; y asume «con normalidad y deportividad» que el club haya decidido apuntalar su costado.

Entretanto, se aferra al discurso del partido a partido y prefiere no mirar la clasificación, en la que el Tenerife ha recuperado un sitio en el hemisferio norte. «Nuestro objetivo es mirar solo al siguiente partido. Si nos pusiésemos a mirar la tabla tanto por arriba como por abajo, seguro nos equivocaríamos. Donde estemos al final lo dictaminará la regularidad que tengamos de aquí a las últimas semanas», subraya.

El ex del Valladolid cree que se han escapado muchas victorias por nimios detalles, y confía en que el grupo sea capaz de aminorar las equivocaciones en los cruciales choques que vienen a continuación. «Analizando los motivos por los que no estamos más arriba la clasificación, al final son los detalles negativos que se han dado durante toda la temporada. Por ejemplo las bajas por lesión o los errores individuales, que seguimos trabajando para que no se produzcan. Buscamos que se produzcan lo menos posible», fue otro de sus mensajes.

«El año pasado tuvieron los compañeros un año espectacular y se quedaron a las puertas del ascenso. Esta temporada esos detalles nos han privado de estar más arriba y nos ha faltado enlazar varias victorias», añadió. Habló también Nacho de un hombre que estará ausente el viernes por sanción. Y que está marcando la diferencia. «Iván Romero es un crack, muy buen jugador y cada vez que suma en lo individual, nos ayuda en lo colectivo a que todo sea más fácil», apuntó. Sea como fuere, agregó que «cada vez que alguien falta, hay competencia en el equipo para que salga otro y también lo haga bien».

En su propio caso, indicó que «hay que estar siempre activo». «Antes compartía el puesto con Andoni y ahora ha llegado Durmisi. La competencia es buena porque te da mejor y mayor rendimiento. Todos ponemos al servicio del equipo nuestra calidad y forma de jugar; y dormirse aquí es imposible. El cuadro técnico ya está muy encima de nosotros y ahora llega un nuevo compañero. La llegada de fichajes hay que asumirla siempre con naturalidad», reiteró. Y para acabar, habló de sus primeros meses en la Isla: «A lo bueno siempre te adaptas mucho mejor. Al principio costó un poco porque el cambio era muy grande pero ahora mismo estoy feliz de jugar para un club histórico. En cuanto a acoplamiento e integración, ya va todo sobre ruedas».