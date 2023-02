El CD Tenerife traslada a Iván Romero su voluntad de extender su cesión un año más

El CD Tenerife ya ha trasladado a Iván Romero de Ávila (La Solana, 2001) su deseo de extender su contrato de cesión por una temporada más. El conjunto blanquiazul se anticipa así a los posibles acontecimientos que puedan darse a lo largo de los próximos meses, cuando es altamente probable que el jugador proveniente del Sevilla reciba propuestas de Primera División. En estos momentos se antoja muy complicada su continuidad, admiten fuentes del consejo, más todavía si sigue en los dígitos de rendimiento y regularidad que ha ofrecido durante su año de estreno en Segunda. Ahora bien, el primer paso ya está dado por parte de los dirigentes del representativo.

El club no ha querido esperar mucho más y se ha dirigido personalmente a Romero, lo cual ocurrió después del último partido a domicilio en Santander, si bien las conversaciones las continuará el hombre que sea designado director deportivo en las próximas horas. Con casi total seguridad, este puesto será finalmente Manu Fajardo una vez logre desvincularse del Rayo Vallecano, equipo con el que tiene contrato.

En las oficinas del Heliodoro Rodríguez están encantados con el comportamiento y la aportación creciente del atacante nacido en La Solana, de apenas 21 años, y que se comprometió –de acuerdo con el Sevilla– con el conjunto insular hasta junio de este mismo año y sin opción de compra.

Romero, que causará baja este viernes en Los Cármenes por acumulación de cartulinas amarillas, llegó al Tenerife después de una muy larga y compleja operación que pergeñó Juan Carlos Cordero, quien se impuso en la pugna por su cesión frente a otros equipos como el Albacete, que reconoció públicamente a través de su director deportivo (Alfonso Serrano) que estuvo también muy interesado en arrimarlo a sus filas.

A estas alturas de curso, no hay discusión respecto al acierto en la contratación de Romero, que se hizo esperar hasta los días finales del mercado veraniegos. Con sobrada diferencia es el refuerzo de los realizados durante el periodo estival que mejores prestaciones está ofreciéndole a Ramis, como así atestigua su presencia fija en sus alineaciones.

Los números de Iván hablan por sí solos. Empezó este curso con minutos en El Sadar en el primer compromiso liguero del primer equipo del Sevilla y a continuación firmó su pase al Tenerife, con el que suma 21 comparecencias oficiales, 18 de ellas con la etiqueta de titular. En total, más de 1.800 minutos disputados y un dato que llama la atención: no ha sido suplente desde hace meses, en el derbi contra Las Palmas; y desde entonces ha sido parte del once inicial blanquiazul siempre que ha estado apto para jugar.

En caso de que se produzca su muy difícil extensión de contrato, Romero sería parte fundamental de proyecto del curso 23/24, para el que ya se trabaja en los despachos blanquiazules con el ánimo de acometer una profunda reforma en la plantilla. No en vano, el sevillista es uno de los cuatro únicos componentes del grupo a los que se ha expresado la intención de renovarles el contrato. Los otros son Elady Zorrilla, que presumiblemente firmará esta misma semana por dos años más;Enric Gallego, quien ha verbalizado que no habrá problemas para llegar a un acuerdo; y Samuel Shashoua, con cuyos agentes se produjo recientemente una última reunión de la que salió una oferta también por dos temporadas. El inglés todavía no ha respondido y desde el club tienen muy claro que no se moverán de los números que han planteado en su última proposición.

Falta por definir qué ocurrirá con los dos capitanes del plantel, Carlos Ruiz y Aitor Sanz. En declaraciones a este periódico, tanto el primer accionista de la institución como también la dirección general han valorado la implicación y servicios ofrecidos por ambos futbolistas;y todo apunta a que el segundo de ellos tiene más opciones de renovar que el primero. Las conversaciones para materializar una oferta comenzarán en breve.