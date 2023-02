Ramis elogia a los nuevos fichajes del CD Tenerife

Podría decirse que Luis Miguel Ramis, entrenador del CD Tenerife, quedó satisfecho a medias con el mercado invernal porque «se pudo reforzar en algunas posiciones y en otras no». «Hemos llegado hasta donde hemos llegado», sugirió el profesional tarraconense en su primera comparecencia pública después del cierre del plazo. En todo caso, sí se mostró muy conforme con la elección de Kike Salas para el eje de la retaguardia y la de Riza Durmisi para el lateral. «Son jugadores inteligentes que conocen bien la posición que ocupan», detalló.

«Hemos reforzado la parcela defensiva con los dos; y Durmisi apuntala las dos parcelas, delante y detrás», aclaró antes de confirmar la disponibilidad de ambos para esta tarde. No parece que vayan a ser titulares porque apenas han sumado un par de entrenamientos con el grupo. Según Ramis, lo importante en este tipo de mercados es generar competencia. «El jugador hace más caso al nivel del compañero que a la exigencia mía. Si el futbolista no tiene competencia, no va a alcanzar el máximo. En esas dos posiciones lo hemos conseguido», confirmó.

Luego, la rueda de prenas pivotó sobre el crecimiento del representativo. «Lo que trabajamos se está viendo en un alto porcentaje sobre el campo», apuntó un Ramis que asiste muy contento a la evolución de los suyos: «Hemos cogido mejores velocidades y ritmos en todo, estamos siendo mucho más vivos y estamos también más atentos los unos de los otros. Estamos en una dinámica muy buena, acompañada de un buen trabajo en todas las fases. Hemos crecido con balón, sobre más dañinos y llegamos al área contraria con más jugadores. Hemos dado un paso adelante y rodearlo de buenos resultados nos genera mucha confianza».

Por otro lado, rehusó utilizar la etiqueta de «sorpresa» para hablar del Albacete Balompié, club al que conoce bien. «El rival de revelación tiene poco. No se puede decir ya eso de que viene la ovejita», reseñó. «Sin ninguna duda es un partido importante. Ganar es imprescindible y la única forma de mejorar la situación clasificatoria actual. No hay otra que sumar puntos en este momento de la temporada. Estamos en disposición de dar ese pequeñito salto adelante y recuperar eso que no tenemos; serían victorias que nos darían tranquilidad. Tenemos que conseguirlo», sentenció.

Además, recordó que en el pasado campeonato ya tuvieron complicaciones para sumar en las últimas jornadas, así que expresó su deseo de hacer acopio de puntos ya en este tramo del año para ganar en estabilidad y autoestima. «Las experiencias de todas las situaciones pasadas nos tienen que servir, porque luego al final todo cuesta un poco más y aparecen nuevas complicaciones», puntualizó. Por último, habló de una posible renovación suya: «No sé en qué momento será, no tengo ni idea. Creo que hablaremos en los próximos meses, por cómo funcionan este tipo de situaciones que no soy el que maneja ni soy el que tiene que llamar. Pienso que las renovaciones se dan cuando se cree en lo que se está haciendo».