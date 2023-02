Guerrero y Pozas justifican la ausencia de fichajes ofensivos en el CD Tenerife

Los consejeros blanquiazules Santiago Pozas y Juan Guerrero se han ocupado de hacer balance del trabajo realizado por el CD Tenerife en el mercado invernal –aún sin director deportivo tras la salida de Juan Carlos Cordero– y justificar la ausencia de fichajes ofensivos que propició cierta frustración el último día. La entidad trabajó contrarreloj para incorporar a un guardameta (Tomeu Nadal) y firmar a un futbolista que mejorase los créditos goleadores del equipo, pero ninguna de estas operaciones resultó posible.

El director general, Santiago Pozas, quiso comenzar «con un mensaje de agradecimiento a toda la parcela deportiva y al cuadro técnico, que han hecho un trabajo complicado en un mercado donde ha habido solo 60 incorporaciones, cuando el año pasado hubo 75». Además, resaltó que «la mayoría de movimientos se han producido en los últimos cuatro días, con pocas salidas y la necesidad de llegar hasta el último momento negociando, que ha complicado mucho este mercado», añadió.

En todo caso, puntualizó que para el Tenerife «no ha habido problemas económicos a la hora de contratar». De hecho, constató que sigue habiendo dinero en caja para hacer algún movimiento «e un jugador libre que pudiera interesar a la dirección deportiva». Dicho lo cual, tanto él como Juan Guerrero –consejero que llevó la voz cantante en el acto de presentación de Salas y Durmisi– subrayaron que muy pronto habrá un recambio para Juan Carlos Cordero, cuyo puesto sigue vacante.

El directivo responsable de la parcela deportiva remarcó en todo momento que quedan cubiertas las peticiones de Luis Miguel Ramis, que había pedido un central zurdo y un lateral. «Eso fue lo que estuvimos buscando desde primera hora y desde principios de diciembre. Los dos jugadores han llegado al final porque eran los que queríamos. Ha sido duro, sobre todo lo de Kike Salas, porque creíamos que se podría lograr antes; pero ha llegado y estamos muy contentos», afirmó.

«Sinceramente, no faltó nada», replicó cuando se le preguntó por la orfandad de movimientos en otras líneas. «Sí es verdad que salieron oportunidades de mercado y estuvimos negociando con varios jugadores que no han venido. Pero lo importante, que eran el lateral y central, han venido», se congratuló el profesional sevillano, que elogió tanto a Salas como a Durmisi. «Kike era el central que queríamos desde el primer momento y Riza nos viene a ayudar, es un chico espectacular y ha aportado mucho en todos los países donde ha estado. Es muy diferente a Nacho y el míster podrá elegir al que desee», agregó.

Respecto al movimiento (no producido)en la portería, explicó que se planteaba «con la idea de que Javi Díaz saliera para sumar minutos en otro destino». A renglón seguido, expuso que no firmaron a otro guardameta porque Tomeu Nadal no pudo salir de su club. «Todos los equipos queremos reforzar todas las líneas, pero no ha podido ser porque el mercado de invierno tampoco es muy grande, ni queríamos hipotecarnos para el mercado de verano. Estamos tranquilos y estamos satisfechos», apuntó. Yhabló también de Loren. «¿Le queríamos? Sí, pero como a muchos otros», cerró.