Durmisi, primer fichaje de invierno del Tenerife

El CDTenerife anunció este lunes el primer fichaje en un mercado de altas y bajas de invierno que cerrará en la noche del martes. Se trata de Riza Durmisi (8/1/1994), un lateral izquierdo danés que pertenece a la Lazio y que pasó la primera vuelta de la temporada 22/23 cedido en el Leganés. Completará lo que queda de curso en el equipo tinerfeño, después de que el club italiano aceptara tramitar otro préstamo.

Antes que Riza sonó la opción de Andrija Vukcevic, pero el interés se fue enfriando por el elevado coste de una operación que no facilitó el HNK Rijeka, club en el que milita el zaguero montenegrino.

No fue una casualidad que surgiera esta posibilidad. Entre las prioridades del Tenerife en el mercado de enero estuvo el fichaje de un futbolista que aumentara la competencia en una demarcación en la que Nacho Martínez es titular habitual. El otro especialista, Andoni López, ha contado poco para Luis Miguel Ramis, que ha llegado a preferir a Mellot a pierna cambiada que al jugador vasco.

¿Quién es Durmisi? Para empezar, cuenta con experiencia en el fútbol español, y no solo por su reciente etapa en el Leganés. Nacido en Ishoj –localidad de la isla danesa de Selandia– y con antepasados albaneses, se hizo un hueco en el fútbol de su país y destacó en la máxima categoría dentro de las filas del Brondby. De ahí pasó directamente al Real Betis. Fue verdiblanco en las temporadas 2016/17 y 17/18, en las que intervino en 27 y 24 partidos de Primera División, respectivamente. Pero con vistas a la campaña 18/19, el entrenador Quique Setién tenía otros planes para cubrir el lateral izquierdo. Apostó por Junior Firpo y Durmisi fue traspasado a la Lazio en junio de 2018 a cambio de 7 millones de euros. En el cuadro romano no llegó a cuajar. Solo disputó diez encuentros en la Serie A, todos en el ejercicio 2018/20. A partir de ahí fue enlazando una cesión tras otra, al Niza –4 partidos en el curso 19/20–, la Salernitana –5 en la 20/21–, Sparta de Rotterdam –9 en la 21/22– y Leganés. En el club madrileño tampoco ha tenido continuidad. Su trayectoria se resume con once encuentros, diez de Liga y uno de la Copa del Rey. Únicamente fue titular en cinco ocasiones y no compite desde el 6 de diciembre, cuando Imanol Idiákez decidió que formara parte del once titular del duelo con el Mirandés. A partir de ahí fue convocado dos veces más y quedó descartado para las tres citas posteriores

A mediados de enero, Idiákez reconoció que Riza estaba en la puerta de salida del Leganés. «No me gusta airear lo que trabajamos dentro, pero es verdad que estamos arrastrando problemas con Durmisi y podríamos reforzar también el lateral izquierdo si surge algo que merezca la pena», comentó sin dar muchos detalles. Más adelante, el entrenador aclaró que solo convocaba «a la gente» que veía «preparada para jugar tanto física como mentalmente».

Mientras tanto, el Tenerife se animó a dar el visto bueno a su cesión hasta el final de la presente temporada. Ramis ya lo tuvo en contra en el partido del 23 de octubre en Butarque, con triunfo del Leganés por 2-1. Con Durmisi, de 29 años recién cumplidos, el técnico tarraconense contará con dos laterales zurdos con experiencia.