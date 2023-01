«Nos ha faltado veneno y tal vez más decisión»

Luis Miguel Ramis, entrenador del CD Tenerife, no quiso enjuiciar la labor arbitral ni se detuvo en demasía en la actuación del VAR, que dejó sin validar un tanto conseguido por Enric Gallego por supuesta falta del delantero. Se quedó el entrenador con lo positivo, la notable imagen que dejaron los suyos y el alargue de una racha de partidos sin perder que ya encadena siete jornadas seguidas. Con todo, cree Ramis que anoche se perdieron dos puntos y que la situación no es aún la idónea.

El preparador del representativo consignó que su equipo entró bien a la contienda, pero luego el equipo «cayó en cierta precipitación y desorden por quedarse pensando en cosas que habían pasado», en posible alusión al error de Aitor Sanz que deriva en el 1-0. «Hemos tenido más el control en la primera mitad que en la segunda», valoró. «Pero me voy contento por el esfuerzo de los jugadores y con la sensación de que, con algo más de fortuna, hubiéramos ganado el partido. Ese era el objetivo: los tres puntos», añadió.

Ramis lamentó que el equipo esté en una dinámica en la que todas sus equivocaciones le cuestan caro, como ocurrió en la secuencia del único tanto local. Y se detuvo en algunas cosas que no salieron como le habría gustado. «Nos hemos partido un poco en un momento donde los dos equipos nos veíamos con posibilidades de llegar arriba, desequilibrar y llegar al gol. Nos ha faltado es último tiro, más veneno o decisión, pero hay que probar para que salgan las cosas», adujo. De hecho, subrayó que el tanto de la igualada llega «por probar» fortuna ante el marco rival. En defensa de sus futbolistas, ensalzó que «hacen muchas cosas bien y el equipo siempre tiene opciones de llevarse la victoria».

Añadió el jefe del banquillo blanquiazul que «el partido era muy importante y el equipo se habría puesto noveno o décimo en caso de victoria». Pero ni mucho menos da por cerrada la permanencia. «El Racing engaña bastante, tiene mucha más categoría de lo que la clasificación refleja. Y ante ellos hemos vuelto a mostrarnos como un equipo difícil de batrir, pues apenas nos han generado. Ese es el camino a seguir, pero intentando afinar en situaciones de concentración», remarcó.

«Claro que nos sveo más cerca salir [de abajo] claro. Pero me sigo viendo ahí en la clasificación. Habrá que seguir con las orejas tiesas porque si no sumamos en el siguiente partido, nuestra posición no mejorará», fue otro de sus mensajes. A renglón seguido, habló de nombres propios. Por ejemplo, de la titularidad de Aitor Buñuel, a quien tuvo que sustituir de forma injusta en Cartagena y ayer quiso premiar. «Viene trabajando muy bien y le debía algo. Había jugado aquí en Sander, trabaja bien, tuvo buenos minutos el otro día y sé que nos va aportar mucho», declaró antes de explicar que Mellot está con algunas molestias desde hace varias semanas.

Por otra parte, habló del trabajo de Álex Corredera, «que ofrece control, buen pie y da continuidad al juego». Ayer tuvo minutos a domicilio en liga después de mucho tiempo; y tal vez el encuentro signifique un punto de inflexión para el catalán. «Seguiremos insistiendo con él porque sabemos hasta dónde puede llegar. Él pone todo de su parte y le seguiremos dando oportunidades», confirmó.

Dicho todo lo cual, no dio Ramis demasiadas pistas sobre la llegada de posibles refuerzos en las próximas horas. «La dirección deportiva sabe lo que hace falta y de posiciones no voy a hablar, como tampoco voy a decir cuánto de cerca o de lejos estamos, pero sí que tenemos claras las prioridades y lo que queremos», cerró.