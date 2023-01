Ramis dirige la prioridad a «eludir situaciones peligrosas»

Mensaje cargado de realidad en la víspera de la visita al Racing. Luis Miguel Ramis no tuvo sino que tomar como referencia la clasificación para establecer la prioridad de que el Tenerife intente «eludir situaciones peligrosas» que puedan meter al equipo en los puestos de descenso. Ya habrá tiempo para otra cosa, si es que se da ese escenario, porque «el fútbol es muy cambiante». Pero la foto de la competición después de 24 jornadas no refleja otra cosa. «Estamos en ese contexto», admitió el entrenador ayer, dándole un alto valor al tramo de enero del calendario. «Sabíamos que si no ganábamos en Cartagena íbamos a tener muchos problemas (0-1), y si no lo hacemos en Santander, volveremos al punto de partida, otra vez a situaciones muy incómodas, porque los rivales también quieren aprovechar sus oportunidades para salir de esas posiciones», añadió sobre la carrera por permanecer.

Ramis insistió en la necesidad de poner tierra de por medio con los puestos que conducen a la Primera RFEF. «Eso nos llena de responsabilidad, porque seguimos a las puertas del centro penitenciario», continuó el tarraconense con la esperanza de que el Tenerife empiece a recuperar el terreno perdido. «Lo de Cartagena está muy bien, pero no nos servirá de nada si no mostramos el mismo compromiso y hacemos las cosas bien –en El Sardinero–», advirtió. El entrenador situó la clave en «dar continuidad al comportamiento» que mostró el Tenerife en Cartagonova más que a la elección de los once jugadores titulares. Uno de ellos podría ser José León, alternativa para el sancionado Nikola Sipcic. «No me gustaría tener esa baja, pero tampoco me preocupa porque confío en el jugador que va a estar en su lugar», indicó sin desvelar el nombre del sustituto. Cuestionado por José León, que no está disfrutando de la regularidad del curso pasado, recordó que el defensa madrileño no ha tenido unos «meses fáciles» y ha pasado por «altibajos», pero aclaró que no se trata de un caso perdido. «Hemos hablado con él para que recupere las sensaciones que sabe que tiene, y la mejor forma es trabajando cada día y no mostrando dudas», argumentó sin pasar por alto que la pareja de centrales formada por Sipcic y Sergio ha respondido y, por ello, no ha encontrado motivos para darle más minutos a León. «Pero él es importante, necesitamos su mejor versión y me consta que está pelando para recuperarla», dijo. Ramis remarcó su «máxima confianza»en los jugadores que tiene a sus órdenes, a pocos días del cierre del mercado de fichajes de enero, todavía sin movimientos de entrada en la plantilla blanquiazul. Al respecto, afirmó que son ellos los que tendrán que «sacar adelante» la situación en la que se encuentra el equipo. Dicho de otra manera, aseguró que la materia prima original es «lo suficientemente importante para ir creciendo en la segunda vuelta» del calendario. Eso sí, opinó que «todo es mejorable», y no le cerró la puerta a ningún refuerzo, siempre que «quiera» sumarse al Tenerife, esté «convencido» y desee «aportar algo» al equipo. «Si es así, tendremos más recursos para ser más potentes; y si no, el grupo que hay es lo suficientemente bueno para remontar una situación que se nos ha atascado», dijo. «Habrá que ver si podemos traer lo que necesitamos y queremos», finalizó.