Prueba de continuidad en El Sardinero

En 24 jornadas de Liga, el Tenerife solo fue capaz de enlazar dos triunfos una vez, cuando estrenó su cuenta de victorias a domicilio en El Plantío y luego derrotó al Huesca en el Heliodoro. En los demás intentos, o perdió o empató después de ganar. Ahora está ante otra oportunidad para empezar a levantar esa racha que tanto le ha hecho falta y que se la ha resistido en su propósito de acercar su trayectoria a la de la temporada pasada para ser algo más que un equipo de medianías. En este caso, la ocasión incluye la dificultad añadida de coincidir con otra salida. Los blanquiazules conquistaron Cartagonova con el gol de Garcés y este viernes (20:00) repiten fuera en El Sardinero.

Ahí les espera el equipo que marca la frontera con el cuarteto de cola, un Racing centrado en evitar el descenso para poder afianzarse, al fin, en el circuito profesional. La necesidad de los cántabros se cruza con la prioridad de los tinerfeños. Y es que la diferencia en la clasificación es de 5 puntos, por lo que el triunfo alejaría considerablemente a los de Ramis del lío de la permanencia. Tal como reconoció ayer el técnico, el desenlace opuesto metería al equipo otra vez en el problema.

La clave estará en una de las asignaturas pendientes de este curso: la continuidad. De rendimiento colectivo y de resultados. Se supone que una cosa lleva a la otra, o la aproxima. Por eso se intuye que Ramis le dará recorrido a la alineación que eligió en Cartagonova. Ya se sabe: lo que funciona, no se toca. Eso sí, no podrá calcarla, ya que pierde por la acumulación de tarjetas amarillas a Nikola Sipcic, que había intervenido en todos los partidos desde la décima jornada. Para ocupar su puesto y completar el centro de la defensa junto a Sergio, esperan su momento José León y Carlos Ruiz.

La del montenegrino no será la única baja del Tenerife. Tampoco viajó Mo Dauda. El ghanés, que fue titular por última vez en Liga el 16 de diciembre, deberá cumplir un encuentro de suspensión por su expulsión en Cartagena. En teoría, su ausencia no trastoca los planes de Ramis, siempre que el entrenador tenga la intención de hacer coincidir en el once a los cuatro atacantes que jugaron de entrada hace cinco días: Iván Romero, Samuel Shashoua, Waldo Rubio y Garcés. La presencia de este último en la formación inicial ha animado más de una tertulia. ¿Volverá a ser suplente Gallego?

Otra de las dudas está en el lateral derecho. Buñuel fue el elegido en Cartagena, aunque fue relevado en el descanso por Mellot, una vez más favorito para ser titular.

Se trata de la misma demarcación en la que el míster local, José Alberto López, se verá obligado a hacer un cambio. Tendrá que prescindir del exblanquiazul Saúl García por la lesión que sufrió en el duelo con el Alavés (3-0). Satrústegui parte como alternativa.

De resto, el técnico asturiano tiene las altas del volante Juergen y el delantero Gassama, y podrá darle minutos por primera vez a Sangalli, fichaje de enero de un Racing que jugará el quinto partido de Liga con José Alberto. El balance es de dos victorias, con un empate en medio, y la derrota en Vitoria. Este viernes le pondrá una prueba de continuidad al Tenerife.

Dos cambios en la lista. Después de entrenar ayer en El Mundialito, el Tenerife viajó con rumbo a Santander para enfrentarse hoy al Racing. La convocatoria está formada por 23 jugadores. Respecto a la lista anterior, salen los sancionados Nikola Sipcic y Dauda y entran los canteranos Víctor (portero) y David Rodríguez.

Regresan Ramis y Buñuel. Ramis fue jugador del Racing en la Liga 2000/01, coincidiendo con su última etapa en Primera. Buñuel pasó por el equipo cántabro. Vivió el ascenso a Segunda de 2019.

Tres victorias en Santander. El Tenerife ganó por primera vez en El Sardinero en mayo de 1996 con goles de Pizzi y Chano (1-2). En la temporada siguiente, también en la máxima categoría, repitió el resultado (Pinilla y Ballesteros). El único triunfo en Segunda se produjo en junio de 2020. Otra vez por 1-2 y con goles de Joselu y Bermejo.