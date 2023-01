El CD Tenerife focaliza todos sus esfuerzos en traer a Loren Morón

El CD Tenerife tiene un delantero en el punto de mira para este mercado de fichajes de invierno y no cambia el objetivo. Los encargados en reforzar la plantilla pusieron sobre la mesa el nombre de Loren Morón hace ya varias semanas y están empleando todas las herramientas para que el goleador, actualmente en el Real Betis, se sume a la plantilla que dirige un Luis Miguel Ramis que conoce la situación y recibiría con los brazos abiertos al futbolista. "El Tenerife es una opción real para él. A cualquier jugador que le digas que el Tenerife está interesado en él se le hace chiribitas en los ojos porque es una opción muy buena", manifestó este miércoles su padre, Lorenzo Morón Vizcaíno, en los micrófonos de Radio Club.

El padre del ariete agradeció la implicación del dueño de la entidad, José Miguel Garrido, el presidente Paulino Rivero y el consejero Juan Guerrero, y el esfuerzo que están haciendo para que Loren vista de blanquiazul. "Aunque suenan muchos equipos, conversaciones entre clubes tan solo ha habido con el CD Tenerife. Están poniendo toda la carne en el asador. El jugador está al margen de las conversaciones, sigue entrenando. Él se quedó porque quería revertir la situación, ya que su entrenador había dicho que no contaba con él. Una salida a un equipo de Segunda como el Tenerife no es un paso atrás porque es un histórico", explica Lorenzo.

Un mal momento. Su padre dejó claro que Loren quiere minutos después de un año y medio en el que lo ha pasado mal, con cesión de por medio al RCD Espanyol. "No le salen las cosas desde que lo cedieron. El confía mucho en sí mismo", y destacó el momento que vivió con el gol que firmó en la semifinal de la Supercopa de España contra el FC Barcelona, y que llevó el partido a la tanda de penalti. "Con su actuación en Riad soltamos mucha rabia y dolor. Ha pasado un mal momento y ha seguido peleando, es muy fuerte. Siempre ha tenido un futbolista o dos por delante y siempre ha salido adelante. Sé que va a revertir esta situación".

Cariño. Sin minutos, ni continuidad Loren sigue entrenando a la espera que se resuelva su situación. Si no es para salir seguirá en el Real Betis, club con el que tiene contrato. Eso sí, el Tenerife va en cabeza en la lista de pretendientes. Por haber tenido conversaciones con la entidad bética, por el continuo contacto entre la comisión deportiva tinerfeñista y el entorno del delantero y también por pequeños detalles. "Sé que la afición sacó una pancarta que decía Loren te esperamos. Nos enorgullece, pero hay que ir despacio y No puedo decir que día se dará si se da, nosotros nos debemos al club con el que tiene contrato y no queremos cometer errores en nuestras declaraciones", manifestó su padre.

La clave. La paciencia del CD Tenerife en este movimiento lejos de tener la situación en espera hace que el Heliodoro Rodríguez López sea destino prioritario para el futbolista. El equipo de Ramis no tiene problemas de efectivos en la zona atacante. Borja Garcés, Iván Romero, Samuel Shashoua o Enric Gallego estuvieron disponibles en el último partido contra el Cartagena. Esto hace que la llegada de Loren Morón no sea vista por el club tinerfeño como una necesidad sino como un deseo para dar un salto de calidad a la plantilla. No hay que olvidar que hablamos de un jugador que llegó a la decena de goles en la campaña 19/20, cuando su equipo competía en Primera División. "Confía mucho en sí mismo y tiene algo muy importante para un delantero y es gol", explica su padre.

El movimiento que no se ha dado y que tanto el CD Tenerife como el entorno del delantero esperan es una reunión entre el Real Betis y los representantes del futbolista para conocer las condiciones de una posible salida en los próximos días. Por un lado se contempla una nueva cesión pero también podría el Real Betis desprenderse de él pese a tener contrato hasta junio de 2024. "Se habla de él desde hace un mes pero todavía no se sabe nada. Las cosas no están muy claras porque si no el jugador ya estría en Tenerife o en otro lugar". Todo apunta a que si el Tenerife incorpora a Loren Morón será un movimiento de última hora.