Shashoua ve cerca su renovación con el CD Tenerife

Total sintonía para la renovación de Shashoua. La cumbre en Londres que destapó EL DÍA dejó patente que club y futbolista coinciden en la voluntad de renovar su contrato, que expira en junio; y que el representativo está dispuesto a extender por dos años más. «Yo creo que sí», respondió ayer el profesional inglés en una rueda de prensa donde dejó muy claras sus intenciones de futuro. «Estoy contento aquí», subrayó.

«Las dos partes queremos llegar a un acuerdo y estoy contento aquí. Esta isla me encanta, la afición siempre me ha apoyado en todos los sentidos y me siento muy bien tratado. Incluso así fue cuando estuve lesionado», rememoró el 10 tinerfeñista, quien ahora se propone corresponder al afecto recibido. «Me vi muy arropado y le tengo mucho cariño a la afición por eso. Ahora, quiero devolver todo que me han dado; pero lo importante y más urgente es sacar al equipo de donde estamos», verbalizó a continuación.

Poniendo en orden sus propósitos fundamentales, priorizó ganar el partido del domingo en Cartagena y ahuyentar los miedos que produce la cercanía con los puestos peligrosos. «Ahora lo más relevante es ganar. Y quiero enfocarme 100% en el fútbol porque cuando no así, no soy tan bueno. El primer objetivo es ganar tres o cuatro partidos, pero no pensamos en la promoción. Nada de eso», sentenció el futbolista.

No dio mucho más datos Sam, pero sí dejó toda la negociación en manos de sus agentes y su padre, reunidos recientemente con la cúpula de la institución. «Yo estoy contento, no ha habido cambios desde que dije en la prensa que mi familia se encarga de todo eso; yo nunca lo he hecho a lo largo de mi trayectoria profesional, puesto que mi única y gran preocupación ahora es seguir sumando minutos y ayudar al equipo», agregó.

Shashoua hizo estas manifestaciones en la semana después de jugar su primer partido completo en liga en esta temporada. «Me encontré muy bien, físicamente un poco cansado, pero cogí energías no sé de dónde. Había jugado el partido completo también en Copa, en un campo que no era fácil [el del Pontevedra] y quedé contento por eso. Pero mi mejor versión se verá con el paso de los partidos, cuando tenga más ritmo. Yo ya me encuentro como antes de la lesión, así que ya no pienso en eso», apuntó.

La mejor noticia para Luis Miguel Ramis es que ya podrá contar con su hombre franquicia sin más contratiempos ni dilaciones, al menos si se cumple lo que ayer apuntó Shashoua en sus manifestaciones. «Yo pienso que ya estoy bien y solo estoy esperando a dar lo mejor de mí en cada partido», adujo. Además, dio un mensaje muy rotundo, que de algún modo puede interpretarse como el fin de una etapa y el comienzo de otra. «Esta es la última vez que voy a hablar de la lesión, lo pasé mal pero toca pasar página. Para mí es muy importante entrenar sin molestias y ya solo quiero pensar en jugar al fútbol», enunció.

El resto de su alocución pivitó sobre la angustia posición del representativo, con solo dos puntos de renta respecto a los puestos de descenso. «La situación del equipo es frustrante porque tenemos equipo para más», opina Sam, quien además considera que el duelo del Cartagonova «sí es una final».

«Estamos en esta situación porque no hemos sacado puntos en partidos donde sí debíamos puntuar. Muchas veces lo hemos merecido, pero ahora debemos dar un paso adelante y ganar. No hay que poner excusas ni pensar en jugar bien, solo en ganar como sea. Primero hay que enfocarnos en Cartagena, que es un partido determinante; y luego en los que vienen después», indicó. Fue su mensaje en la misma línea que el de algunos pesos pesados del vestuario, tales como Carlos Ruiz y Juan Soriano, que han alertado recientemente de la proximidad clasificatoria de los puestos peligrosos y de la necesidad de centrar el objetivo. Sea como fuere, una vez más se preguntó a Shashoua por las diferencias con el casi exitoso curso pasado. «Los números hablan por sí solos», sugirió.

«El año pasado hacíamos un montón de porterías a cero. Y con una oportunidad fuera de casa, gol y partido resuelto. Esta temporada nos falta definición, último pase y por supuesto contundencia, especialmente fuera de casa. Hemos regalado muchos puntos por errores propios. Yeso viene en la concentración de cada uno. Toca limitar eso, a ver si en la segunda vuelta podemos dar un empujón e irnos hacia arriba», completó.

Serio en su mensaje pero a la vez «optimista», repitió que el Tenerife «tiene equipo y argumentos para estar mucho más arriba». «Pero no puedo decirlo que estamos para playoff cuando estamos casi en descenso. Ahora no voy a hablar de tonterías. Ya más adelante veremos. Pero sería absurdo hablar de promoción; lo primero es ganar este domingo. La situación es seria y es realmente peligrosa porque no estamos en la jornada tres, estamos en la segunda vuelta», cerró.