Garrido compra más acciones del CD Tenerife y acentúa su posición dominante

José Miguel Garrido va muy en serio en su afán por consolidar su inversión en el CD Tenerife, regir los designios de la entidad durante los próximos años y situarla en Primera División a corto plazo, objetivo que visualizan «a cinco años vista» él mismo y también el actual máximo mandatario del club, Paulino Rivero. El nuevo primer accionista de la institución después del acuerdo bautizado como Pacto de Roma –suscrito posteriormente ante notario– está muy próximo a acentuar su posición prevalente con la compra de un nuevo paquete de títulos de la sociedad anónima deportiva. Según ha podido saber EL DÍA, existen negociaciones muy avanzadas para que una de las empresas de Garrido se haga con las acciones que actualmente ostenta la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, tasadas en su última auditoría externa en unos 27.500 euros.

Aunque no estuviera contemplado en el orden del día de la última asamblea de este organismo, durante el transcurso de la misma se abordó (y se votó con pronunciamiento favorable) la posible compra de estos títulos, ya que la Federación considera innecesario mantener en su poder tan significativo lote de acciones de un club de fútbol, toda vez que se le presupone a esta institución una lógica posición de neutralidad. Así pues, se ha decidido su venta; y el comprador será con casi total seguridad el propio Garrido, interesado en incrementar su inversión en el Tenerife, que comenzó con la adquisición del paquete de acciones (entonces en subasta) del exvicepresidente Pedro Suárez. Fue aquella operación la que significó su desembarco en el conjunto blanquiazul y que se convirtiera en uno de los accionistas de referencia del club, junto al entonces máximo dirigente, Miguel Concepción, Amid Achi y Juan Pelayo.

A la última Junta de Accionistas, Garrido acudió en representación de las más de 10.000 acciones de su empresa Only One Way; pero también con una participación preponderante en el llamado sindicato de accionistas, grupo que irá en la misma dirección y votará en idéntico sentido todas las decisiones de peso para el futuro de la institución a lo largo de los próximos años. En caso contrario, quien incumpliese la disciplina de voto o se saliese del carril tendría que hacer frente a muy cuantiosas penalizaciones.

Garrido se encuentra estos días en la Isla. Llegó el pasado sábado para ver el partido que en el Heliodoro disputó el representativo ante la Ponferradina y permanecerá hasta el martes con el propósito de abordar diferentes reuniones con diferentes interlocutores del club blanquiazul, entre ellos su presidente.

Dudas sobre una posible ampliación de capital

No ha trascendido cuántos títulos serán las que arrime Garrido a su ya voluminoso paquete accionarial, pero todo apunta a que podrían ser unas 500 más si se atiende al contenido de la auditoría encargada por la Federación Tinerfeña de Fútbol (FTF) a la que ha tenido acceso este periódico.

En la quinta página de este documento, los auditores explican lo siguiente:«Hemos observado en el apartado Inmovilizado material que se ha incluido el valor de las acciones del CD Tenerife SAD que la entidad tiene registrado en sus cuentas por 27.455,70 euros y que, en su caso deben reflejarse bajo un epígrafe de Inmovilizado financiero». Este párrafo permite adivinar que, si se han cuantificado al importe de 60,10 euros por acción, el paquete de la FTF se acercaría a los cinco centenares de títulos del conjunto blanquiazul.

Cualquier operación que se realice en la dirección de aglutinar más poder tiene un significado muy relevante porque es probable que en los próximos tiempos se realice en el representativo una ampliación de capital para dotar al Tenerife de mayores recursos económicos y así poder incrementar su tope salarial para, a su vez, hacer crecer su gasto en plantilla. Tendrían preferencia en este proceso, a la hora de comprar, quienes más acciones tengan; así como también en la medida en que sea mayor su cuota de poder.