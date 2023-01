Ramis, cuestionado por el rendimiento de Borja Garcés, respondió de forma rotunda. «Yo cuento con él, estoy satisfecho de lo que me ofrece en los entrenamientos y lo que pone en los partidos. Más allá de tener más o menos acierto. Estamos trabajando en el acierto y él pone todo de su parte. Nos da mucho y espero que coja un punto de acierto que le impulse», comentó. Al mismo tiempo, tampoco cerró del todo la puerta de su posible salida y apuntó al club. «Si aparece una oportunidad de mercado buena e importante que hay que decidir, veremos, pero a mí no me lo han planteado de momento. No he pedido su salida y él lo sabe porque se lo dije», concluyó. Pese a ello, no parece que sea titular hoy.

«Tenemos que demostrar que somos fiables, agresivos y sacar tres puntos extremadamente importantes. Ganar a la Ponferradina nos haría salir de un bache no profundo pero sí incómodo para nosotros y la afición, que quiere ver a su equipo más arriba». Con ese mensaje dejó claro ayer en sala de prensa el entrenador del CD Tenerife Luis Miguel Ramis que el duelo de hoy contra el equipo de El Bierzo significaría ganar no solo tres puntos sino un impulso anímico que la plantilla necesita tras tres empates consecutivos en LaLiga SmartBank y la eliminación, casi a las primeras de cambio, de la Copa del Rey, al perder contra el Pontevedra (2-1).

«Quiero que Shashoua se quede algún año más porque es importante para el club» Luis Miguel Ramis - Entrenador del CD Tenerife

Para conseguir la victoria, Ramis ha puesto el foco en la energía y concentración en las áreas, donde según el técnico «el equipo concede poco pero lo paga». «Muchas veces los resultados no llegan porque tienen que ver con la eficacia que tengas para hacer o evitar. Cuando tenemos esa eficacia no estamos acertados para mantener la portería a cero y eso provoca que no ganemos. Estoy contento, más allá de los momentos diferentes que se ven en un encuentro, por como el equipo madura los partidos. Siempre tenemos opciones. Nos están penalizando los pocos errores a los que nos lleva el duelo. Eso no va a ser una rutina, sé que va a cambiar», argumentó. Pese a la mala dinámica, «seguimos siendo un equipo difícil y tenemos que tener más energía en las áreas».

Cuestionado por la afirmación de Gallego, entrenador de la Ponferradina, en la previa, en la que manifestó que el Tenerife tiene una de las mejores plantillas de la categoría, el míster blanquiazul puso en valor «el gran compromiso del grupo humano». «Tengo 25 personas muy buenas, con sentimiento de responsabilidad y compromiso. Esto me tranquiliza porque están preparados para pelear en una temporada en la que siempre hay momentos complicados. Los equipos crecen en la dificultad no solo en el buen resultado. De la derrota se aprende mucho también», explicó.

Renovación Shashoua.

La lleva directamente el club y el jugador. Sé que tiene una oferta sobre la mesa, no la conozco ni me interesa. Creo que deben tratar de renovarlo porque es importante para el club. Si abandona las molestias y alcanza el nivel de competitividad que necesita es un jugador muy importante en una plantilla de Segunda división. No sé cómo está la cosa en este momento ni el esfuerzo que tendrá que hacer el club, pero yo quiero que se quede algún año más», declaró el entrenador sobre Sam, que apunta a ser titular hoy como segunda punta. Su presencia en el once no cierra la puerta de Iván Romero. «Son compatibles. Tienen diferentes características y niveles de desequilibrio importantes. Samu puede jugar de segundo punta e Iván también. Los dos también pueden jugar en banda. Cualquiera de ellos puede jugar y conjuntamente también. Tienen desequilibrio pero son diferentes y eso enriquece nuestro juego», analizó.

Afición.

Se espera la mejor entrada de la temporada en el Rodríguez López pese a la mala dinámica de resultados. Un factor que Ramis valora. «Parece que lo que puso a disposición el club a sus abonados ha funcionado bien y la gente tiene ganas de ver a su Tenerife. La responsabilidad por nuestra parte es máxima. En un ambiente a favor uno se crece más, tiene más energía y se atreve a más situaciones. Cuanta más gente venga mucho mejor. Ojalá hagamos un partido bueno y se queden aquí los tres puntos. Hacer que la gente disfrute es uno de nuestros principales objetivos», declaró un entrenador que pese al cambio de directiva y los malos resultados trabaja con la tranquilidad de tener plena confianza por parte de la cúpula blanquiazul. El presidente Paulino Rivero así se lo ha manifestado.