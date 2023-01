Batista: «En la UDG Tenerife habrá dos fichajes, solo faltan los visados»

El presidente de la UDG Tenerife Sergio Batista trabaja con el resto de su directiva y cuerpo técnico en mejorar la plantilla de cara a la segunda parte de la temporada con el objetivo claro de mantener la categoría. El equipo dirigido por José Herrera está a tres puntos de la zona de descenso aunque con el reciente empate contra el Atlético de Madrid demostró ser competitivo y despejó algunas dudas.

«Me preocupa y mucho la permanencia. Hay muchos equipos metidos ahí abajo y el que sume de tres dos veces dará un empujón. La imagen que da el equipo, salvo algún partido, es lo que me tranquiliza. Las sensaciones que tengo me dicen que deberíamos tener más puntos. Este año nos ha tocado sufrir pero ni loco he pensado en cambiar a José Herrera de entrenador, hay que tener presente que hemos tenido muchas bajas. En el mercado de invierno llegarán dos fichajes importantes más, están a falta del visado», declaró Batista en Radio Club.

El Egatesa está preparando con gran ilusión la cita contra el FC Barcelona. Un partido que se disputará en el Heliodoro Rodríguez López y que permitirá ver en la isla al mejor equipo a nivel nacional y uno de los destacados del continente europeo. A estas alturas, el club supera las 800 entradas vendidas para el duelo que se celebrará el 29 de enero. En la primera vuelta el equipo de Herrera compitió de tú a tú con el cuadro catalán pese a la derrota final (2-0). Antes, las blanquiazules jugarán como visitantes en liga contra el Levante y recibirán en La Palmera, el miércoles 25 a la Real Sociedad. Dos citas ante rivales de la zona alta en un momento que cualquier punto para el Egatesa es puro oro en su intento de escalada.