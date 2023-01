Recta final en el CD Tenerife por Jon Karrikaburu

En las próximas horas el CD Tenerife conocerá si Jon Karrikaburu coge el avión destino la isla o elige otra opción para sumar minutos en la segunda vuelta del campeonato. Tal y como avanzó EL DÍA, el delantero de la Real Sociedad saldrá en este mercado de invierno y sobre la mesa tiene el interés blanquiazul. Sin embargo, el equipo entrenado por Luis Miguel Ramis no es el único que quiere sumar a su delantera a un jugador muy interesante, que la temporada pasada con el filial donostiarra en Segunda hizo 11 goles en 36 partidos. No fue suficiente para que su equipo salvara la categoría pero sí para que él se sumara a la dinámica del conjunto puntero. Este curso, su participación no es alta. Complicado lo tiene en un club que marcha tercero en LaLiga Santander pero que sabe que tienen en Karrikaburu un futbolista de futuro, de ahí su intención de cederlo en este mercado, para que no se frene su progresión y gane en experiencia. Ahora tiene tan solo 20 años.

Competencia. El CD Tenerife no lo tiene nada fácil. De cerrar esta operación sería un golpe sobre la mesa del mercado de invierno. El Granada parece el mejor posicionado a día de hoy. El club andaluz ocupa la quinta posición y se trata de un proyecto construido para conseguir el ascenso dentro de unos meses, tras descender la temporada pasada. La mala dinámica de resultados durante la primera vuelta le hace a la entidad tinerfeñista perder fuerza en este tipo de operaciones. Pese a ello, los encargados en fichar apuntan alto y aunque lo ven complicado no tirarán la toalla por el ariete hasta el último día. No solo es una partida de dos, también hay más equipos de la zona media y alta de la categoría que se han incorporado a última hora y que esperan por la decisión del jugador, que se hará oficial en las próximas horas y no en un último día de mercado cargado de tensión en los despachos. Borja Garcés. La secretaría técnica del CD Tenerife no solo se centra estos días en reforzar la delantera y en el capítulo de llegadas. Algunos de las incorporaciones de verano no han cumplido con lo esperado. Una de ellas es el delantero Borja Garcés. El jugador, que pertenece al Atlético de Madrid, aterrizó en la isla con el objetivo de dar un salto de calidad en su carrera y firmar una cifra goleadora que de verdad lo pusiera en el escaparate de grandes goleadores del país. La realidad ha sido otra. No es indiscutible en la delantera para Ramis, que elige antes a Gallego o Iván Romero. La salida del futbolista de 23 años pasaría por cancelar su cesión. A partir de ahí el equipo colchonero tendría que encontrar un nuevo destino en Segunda para un futbolista que aunque no está en un buen momento, tiene cartel en la categoría de plata. Loren, otra opción para el ataque El Tenerife espera reforzar el ataque en este mercado de invierno y por eso sobre la mesa hay varios nombres. Uno de ellos es el de Loren Morón. El delantero del Real Betis destacó temporadas atrás pero este curso no está teniendo protagonismo. Se trata de un ariete contrastado y que seguro que tendrá más ofertas de cesión encima de la mesa, sin embargo en el club son optimistas. Su posible llegada tiene el visto bueno del técnico, Luis Miguel Ramis, según apunta Radio Club. Ahora le toca a Juan Guerrero, encargado en la materia de entradas y salidas cerrar una operación que de darse significaría un salto de calidad muy importante en la plantilla blanquiazul. Loren ha estado vinculado al Real Betis desde su etapa de formación, jugando para el filial verdiblanco, donde en la temporada 17/18 hizo 16 goles en 12 partidos jugados. Esta sobresaliente cifra le hizo ser jugador de la primera plantilla al curso siguiente. Su mejor registro goleador se dio en la 19/20, 10 tantos en 36 partidos. No solo destaca por su olfato goleador sino también por su juego de espalda y una gran capacidad para asociarse con los compañeros más próximos a partir de segundas jugadas. Tiene 29 años y ganas de jugar, ya que en esta edición de LaLiga solo ha participado en dos encuentros.