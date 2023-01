«Cuando te llama el Zaragoza se te pone la piel de gallina»

Con un mensaje de tranquilidad, claramente cortoplacista y con la idea de imponer un estilo que ya ha dado frutos en otros proyectos, en el Ciudad de Murcia, el Granada o el Cádiz y en menor medida el Tenerife. Así llegó Juan Carlos Cordero al Real Zaragoza, ilusionado porque «es un equipo grande, con ambición por estar con los mejores y recuperar lo que antaño tuvo y la ciudad demanda». «Llevo mucho tiempo en el fútbol y sé que cuando te llama un equipo así te pone la piel de gallina y en la tensión de querer estar ahí», sentenció en su presentación.

Con esa frase justificó su llegada, tras una salida del Tenerife muy difícil, y lo hace con la idea de que en este mercado de enero ya se note su mano, pero «lo que me gustaría es una cosa y la realidad, los instrumentos y las posibilidades van a ser otras», añadió, dejando claro en todo caso que su objetivo es mirar solo a este curso. «No creo que se haya pasado ningún tren, estamos muy vivos. ¿Cómo vamos a decir hoy de tirar la temporada? Al contrario, quedan muchas jornadas y puntos y está todo por decidir», dijo, explicando que ve que el Zaragoza puede estar entre esos 8 equipos que se pueden enganchar con la promoción, sin contar los recién descendidos por sus posibilidades económicas.

Antes, Raúl Sanllehí explicó la elección de Juan Carlos Cordero, con la que se siente «muy feliz», ya que el nuevo responsable deportivo «cumple con creces todos los requisitos». En ese fichaje, partiendo de un casting –indicó el director general– de unos 30 candidatos, «todo se inicia al llamar a Juan Carlos porque una persona en común me comenta que está planteándose dejar el Tenerife». «Le pregunto si es cierto y él me confirma que está desde septiembre en conversaciones para eso. Le dije que yo no podía parar el proceso y que si estaba disponible que me avisara para plantearle yo a ver si podíamos trabajar juntos. En el momento en que quedó libre le dimos velocidad y urgencia porque sí queríamos ya cristalizarlo», indicó.

La realidad es que las condiciones de su fichaje estaban ya pactadas desde mediados de noviembre, tras unas primeras conversaciones en octubre, con un contrato elevado, similar al que tenía en la Isla, con la llegada junto a él de Santos Olmo y Alberto González.