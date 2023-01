Nikola Sipcic: «El cambio institucional no va a afectarnos en absoluto»

Estuvo por decisión propia el pasado miércoles en la despedida de Juan Carlos Cordero. ¿Fue un gesto de gratitud hacia el último director deportivo que renovó su contrato?

Sí. Como capitanes estuvimos ahí y fue una rueda de prensa para que él explicara cómo fue todo. No he estado en las reuniones entre ellos y más no puedo opinar al respecto. El fútbol es así. Él es un profesional y ha sido un placer trabajar con Juan Carlos.

¿Cómo era la relación de Cordero con el grupo?

Yo tenía una relación buena, igual que todos. Creo que el resultado de su gestión es evidente. El año pasado nos quedamos a un paso del ascenso. Pero con un cambio de presidente y de propiedad, es natural que haya cambios. Aún así, insisto en que prefiero no meterme y me quedo con que lo hayan solucionado de la mejor manera posible para el club, que es lo más importante y lo único que está por encima de todo.

¿Hay tranquilidad en el vestuario ante los cambios que se están produciendo en la institución?

Sí que la hay. Cambios va a haberlos siempre en la vida y en el fútbol. Nosotros tenemos que dedicarnos a nuestro trabajo. Estas situaciones no deben superarnos ni tampoco afectarnos, en absoluto. Estamos centrados en los entrenamientos, en los partidos y en mejorar la situación clasificatoria. Los cambios en la institución no tienen por qué tener ningún efecto en nosotros, para nada.

¿Qué les han transmitido los nuevos gestores?

Es poco tiempo todavía para calibrar nada. Pero nos han dado plena confianza en nuestro trabajo y nos han transmitido ambición. Por nuestro lado, lo que toca es mostrar nuestro trabajo en el campo y demostrar que este tipo de acontecimientos no nos afectan. Es algo que tenemos muy claro. Nuestro objetivo es hacer una segunda vuelta muy buena, sin descartar ni renunciar a nada.

Imagino que para alcanzar los ambiciosos objetivos que se ha marcado el nuevo consejo, lo primero será estabilizar al equipo en la clasificación. Porque sigue más cerca de abajo que de arriba.

Eso es. La clave es volver al partido a partido. Sabemos cómo es esta categoría. Hay muchos equipos que venden en verano que llegarán al playoff seguro; y luego ya ves cómo cambian de objetivos y de perspectivas. Lo primero es coger buen ritmo, entrar en una buena trayectoria. Creo que lo hemos demostrado muchas veces a lo largo de esta temporada. Confiamos mucho en nuestro estilo, en nuestra manera de hacer las cosas y en nuestra línea de trabajo. Absolutamente, al 100%.

¿Qué objetivos se marca Sipcic para 2023?

Nunca sabes qué pude pasar pero yo aspiro a lo máximo siempre. Soy un futbolista ambicioso y cuando voy a trabajar lo hago con la mentalidad de dar el máximo. Cuando me toque jugar, daré mi mejor versión; quiero tener minutos, aprovechar las oportunidades y ayudar al equipo a conseguir resultados buenos. Ojalá que lleguen y que podamos acabar la competición lo más arriba posible.

¿Entendería que el club trajese otro central en este mercado?

De verdad que no lo sé, lo desconozco. Que puedan venir nuevos jugadores es una posibilidad, pero ese no es mi trabajo. Ellos, los responsables de la parcela deportiva, saben mejor que nosotros cuáles son las necesidades y las carencias. Así que ellos decidirán y nosotros lo acataremos.

Esta temporada está encontrando el equipo muchas más dificultades para dejar la portería a cero. ¿A qué es debido?

Estoy seguro de que algunas veces merecimos portería a cero y no lo conseguimos por los pelos. Fíjate en que hay partidos en los que el rival nos marca un gol en un tiro. Eso evidentemente desmoraliza, pero esta temporada sí te diría que hemos merecido más puntos de los que tenemos en el casillero. Sobre todo en los últimos partidos del año antes del parón mostramos una buena cara de nosotros mismos y creo que si seguimos en esta línea de equilibrio, solidaridad y esfuerzo... los resultados llegarán. Estoy convencido.

Con frecuencia se ha hablado estos meses del bajón en su rendimiento de José León, que estuvo el año pasado a un nivel impecable. Desde su experiencia, ¿ha hablado con él o le ha dado algún consejo?

Para mí es un muy buen jugador, es un central zurdo de categoría, que no abundan en el fútbol nacional. El año pasado jugó más, tuvo más regularidad; y esta temporada tal vez haya estado lastrado por las lesiones. Eso no es fácil. Ahora está bien y sé que va a hacerlo bien, estoy seguro de ello. Le conozco y es un hombre que nos da mucha seguridad, no tenemos dudas.

¿Seguirá yendo este año con la selección de Montenegro?

Ahora tenemos una ventana en marzo con partidos oficiales, de clasificación para la Eurocopa. Ojalá pueda estar convocado, pero todavía hay que esperar. Son experiencias que me aportan mucho y me hacen crecer como futbolista.

Efectivamente en algunas ocasiones ha hecho referencia al gran aprendizaje y crecimiento que ha supuesto convivir en la selección con futbolistas de gran nivel. Y en el Tenerife, ¿de quién aprende más?

Aquí en Tenerife tenemos a un capitán y compañero excelente como Carlos Ruiz. Te diría que he aprendido de él más que de nadie. Pero en fútbol aprendes de cada compañero y de cada momento. En cuanto a Carlos, no solo es buena gente; es un central magnífico. Y en la selección por supuesto que me fijo en Savic, a quien todos conocemos. Jugamos el último partido juntos y tenerlo a tu lado te da una confianza extraordinaria. En solo un partido ya me quedé con muchos detalles que me pueden valer para mejorar. Para mí, la experiencia de ir con la selección está siendo excelente como comentabas antes. Son rivales top, escenarios nuevos... y algo que me viene muy bien para mejorar.

¿Qué faceta de su juego le gustaría mejorar?

Intento mejorar en todas las facetas. Cada día trato de progresar y afinar. Si cada día vas a más y esa evolución la llevas a un año completo, evidentemente el resultado es que obtienes una mejor versión de ti mismo. ¿Qué me gustaría ajustar? Mejorar en la parte de arriba, en el manejo con balón, los remates a portería... Eso viene con los entrenamientos y también con los partidos. El rendimiento final es una suma de todo.

Tiene contrato hasta 2024, ¿le gustaría quedarse en el club por más tiempo?

Tengo un año y medio más; y de verdad estoy contento aquí. Pero no depende solo de mí. En fútbol nunca sabes, tampoco sé el plan del club. Pero sí me gustaría seguir en el Tenerife. Cuando juego en el Heliodoro disfruto mucho; y la vida aquí es excelente. Es muy buen sitio.

En este tiempo que ha pasado desde su llegada al Tenerife de la mano de Víctor Moreno, ¿ha tenido Sipcic muchos pretendientes?

No sé si muchas ofertas, alguna sí y se ha publicado. De una o dos ofertas sí que tengo constancia. El año pasado me llamaron de Bélgica y antes hubo otra opción también del extranjero, pero quería saber aquí y eso lo saben en el club y lo saben mis representantes.

Y acabo preguntándole por el partido del sábado, que será el primer del año en casa. Va a haber promociones con el objetivo de elevar la afluencia de espectadores, ¿muchas ganas de reencontrarse con la afición?

A mí me encantaría ver un Heliodoro con mucha gente, con muchos aficionados. Eso marca la diferencia. Tenemos una de las aficiones más numerosas y de mayor calidad de la categoría. Con el apoyo de ellos todo es más fácil. El otro día vi imágenes de colas ante las taquillas y te confieso que eso me ha dado mucha alegría.