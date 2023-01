Cumbre por Samuel Shashoua en Londres. Una representación del CD Tenerife tiene previsto entrevistarse este miércoles en la capital británica con la cúpula de Stellar Group, la empresa fundada por Barnett y David Manasseh que se ha convertido en una de las sociedades del sector de la consultoría deportiva con mayor presencia internacional. Desde hace años se ocupan de pilotar la carrera deportiva del jugador inglés del representativo, quien cumple su cuarta temporada en la Isla desde que fuera reclutado para el proyecto blanquiazul por Víctor Moreno.

La intención de los nuevos gestores del Tenerife es amarrar la renovación de Shashoua, un propósito harto difícil, pero que aún consideran posible. Por lo pronto, el propio futbolista les asegura que no ha firmado ni tampoco se ha comprometido verbalmente con ninguno de sus numerosos pretendientes, alguno de ellos de Primera División. De hecho, ya le sondearon en verano, cuando aún tenía pendiente pasar por el quirófano –para tratarse de su pubalgia– y tras un curso marcado precisamente por unas molestias que le acompañaron durante buena parte de la temporada.

Ahora, ya restablecido y en plenitud de condiciones como ya demostró el pasado sábado en La_Rosaleda, donde anotó el único tanto del Tenerife, Shashoua y su renovación son considerados un asunto capital por la nueva propiedad del representativo. De ahí que hace días que se fijara para esta semana una reunión al más alto nivel donde podría ajustarse la última oferta presentada al jugador, y que data de la ya finiquitada etapa de Juan Carlos Cordero como director deportivo.

Tal y como informó EL DÍA, a Shashoua se le transmitió que sería una pieza fundamental en el nuevo proyecto del Tenerife para subir a Primera. Lo escuchó en la voz del nuevo máximo accionista, José_Miguel Garrido, en el transcurso de una reunión informal que tuvo lugar en la terraza del hotel Mencey en compañía del propio Cordero. Las dos partes quedaron en hablar, y lo harán esta vez con la presencia de una importante representación de Stellar Group, en cuyos agentes Shashoua confía plenamente para resolver este asunto. Así lo verbalizó el sábado en la zona mixta del estadio del Málaga, donde subrayó que éste será un asunto del que se ocupe su familia –de forma muy particular su padre, Mark Shashoua–y sus representantes.

«En lo personal no me han dicho nada todavía, yo no he visto ningún contrato. Me ocupo solo juego al fútbol, para lo otro están los representantes. Yo prefiero centrarme solo en el fútbol y dejar todo eso a mi agente. Estoy muy feliz aquí, me siento muy a gusto en la Isla, siento el amor y el apoyo de la afición; y me gustaría quedarme, pero es la primera vez en seis meses que juego 45 minutos. A ver si puedo jugar tres o cuatro partidos seguidos y luego hablamos de un contrato», indicó.

Minutos antes, también Luis Miguel Ramis se había congratulado públicamente por la eclosión goleadora del británico en el estadio del Paseo de Martiricos, donde volvió a ver portería siete meses después. «Nos ha dado lo que tiene que dar», resaltó el jefe del banquillo tinerfeñista. «Ha cambiado un poco nuestra intención del partido y nos ha dado continuidad en campo rival;estoy contento porque haya marcado, que esté sin molestias y al servicio del equipo», completó. El próximo paso para Sam probablemente sea su titularidad. Salvo sorpresa, un sitio en el once le espera este mismo sábado, sin más demora, en la cita con la Ponferradina.