La semana del primer fichaje

Más allá de que el despacho que ocupaba el cartagenero esté vacío en estos momentos, la maquinaria de la institución sigue trabajando en varios frentes abiertos con tres prioridades: traer un lateral izquierdo para incrementar la competencia para Nacho Martínez, ya que Andoni apenas cuenta para Luis Miguel Ramis; firmar un quinto central, y traer un atacante (o incluso dos) que puedan alimentar la cuota anotadora. De hecho, el primer análisis realizado por los nuevos gestores de la parcela futbolística apunta a la falta de gol como una de las necesidades que deben sofocarse cuanto antes. En la comparación con la campaña pasada, el Tenerife suma menos pólvora y también más partidos oficiales en los que se ha quedado a cero.

A las negociaciones abiertas en estos frentes se suman las gestiones realizadas para explorar la opción de apuntalar la posición de mediocentro. Solo en caso de que viniera un pivote, se maneja la posibilidad de que salga alguno de los que hay en nómina. Algo semejante ocurre arriba: si llegasen dos atacantes y no uno, entonces la parcela donde habría salidas –tras la de Appiah, ya confirmada– será la ofensiva.

El club se está encontrando con que los jugadores que está sondeando son los mismos que ansían los equipos posicionados en la zona alta de Segunda (por ejemplo Karrikaburu, próximo a firmar con el Granada). Y hay otros que esperan por un destino en la máxima categoría, caso de Juanjo Narváez, con el que el Tenerife emprendió conversaciones pero que tiene incluso la opción de seguir en la división de oro (Elche).

Las previsiones del club apuntan a que en la misma semana del primer partido del año en casa podría sonar la campana y llegar algún refuerzo. Pero no quieren precipitarse. Eso sí, tienen fichas libres: dos.

Antes de comenzar el encuentro se guardó luto por el reciente fallecimiento de Pelé, como así ocurrió también en el resto de partidos de Primera y Segunda. Los blanquiazules llevaron señal de duelo por el óbito del exfutbolista del representativo Lorenzo Cruz.

Shashoua quiere seguir en el Tenerife

El goleador en La Rosaleda atendió a los medios de comunicación desplazados y más allá de analizar el partido y lamentar el empate final, habló sobre su futuro. «No me han dicho nada todavía, yo me dedico a jugar solo al fútbol, y el tema de mi futuro lo llevan los representantes. Prefiero dejar todo eso a mi agente, a mi padre y a mi madre. Estoy muy feliz aquí, me siento muy a gusto en la isla y siento el apoyo de la afición», afirmó el atacante. Su contrato con el CD Tenerife termina en junio de este año y es un nombre apetecible en el mercado aunque tiene un problema y son las lesiones. De momento vuelve y lo hace con buena nota, saliendo desde el banquillo y marcando. «Con el gol he sentido una emoción enorme. He visualizado un momento así, he marcado, pero me voy triste porque quería los tres puntos contra el Málaga. Es un paso adelante, me he sentido muy bien, como antes de tener la lesión. Tengo muchas ganas de demostrar todo lo que he podido dar solo en momentos», afirmó Shashoua, que quiere olvidar las lesiones de una vez.