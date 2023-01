El entrenador del CD Tenerife Luis Miguel Ramis lamentó en sala de prensa el empate de su equipo y repitió como en otras ocasiones que sus jugadores merecieron los tres puntos. «Es una pena no llevarnos los tres puntos. Me voy con la sensación de poder hacerlo y nos vamos con uno. Encajar goles tras conceder tan poco al rival dejará de pasar. Son errores propios de los partidos y a día de hoy nos está castigando muchísimo. Yo creo que deberíamos tener más puntos. No quiero que el equipo se obsesione con ello», afirmó el técnico catalán.

El Tenerife fue superado por momentos durante la primera mitad ante el Málaga, algo que ya tenía presente Ramis. «La primera parte ha estado igualada y competida. El resultado al descanso era justo. Teníamos que mejorar porque estábamos temerosos en nuestro campo y en campo rival nos faltaba algo más para hacer daño. Sabíamos que el rival nos iba a empujar al inicio y no iba a ser sencillo. Iban a ser intensos y había que combatirlo con seguridad en el pase tras robo para dar continuidad y no lo hicimos en la primera mitad», declaró Ramis.

Sobre la mejora de los suyos en la segunda, el gol y la actuación del equipo tras él comenta que «nos faltó no cometer errores, no conceder y encontrar un balón a la espalda para que Shashoua, Borja y Mo Dauda hicieran el segundo gol». «Estoy contento por Shashoua, hablé el otro día con él. Hoy ha cambiado nuestra intención en el partido y nos ha dado continuidad en campo rival. Contento por su gol, porque acumuló media parte y porque no tiene molestias», dijo del británico.

En lo que se refiere a los ausentes en La Rosaleda, explicó el estado de salud de una pieza importante como es Corredera. «Tenía una molestia en el cuádriceps, no quería que jugase minutos y luego que esté semanas fuera».

La polémica

El gol del empate del Málaga, que lleva la firma de Rubén Castro, fue revisado por posible fuera de juego de un compañero en el momento del disparo del grancanario y que pudo interferir en la visión del portero Soriano. No quiso profundizar Ramis. «No he visto la jugada, creo que el jugador de ellos dice que levanta el pie para que el balón pase y si es así y está en fuera de juego..., no quiero hablar mucho más del tema». En el tono del entrenador se denota que no está contento con las últimas actuaciones arbitrales.

Confianza

«No me preocupa la clasificación, tampoco el compromiso del equipo porque lo tiene. Me preocupa que estos reveses nos hagan perder el camino que llevamos y para eso estoy yo aquí. Tenemos que tener más atrevimiento y decisión, encontrar la movilidad del compañero y darle más continuidad. Hacer correr más al rival. La afición está con nosotros y nosotros con ellos. Ellos quieren ver ganar a su equipo y estará tan cabreada como yo. Conmigo la camiseta se va a seguir sudando. Miramos hacia adelante con optimismo», concluyó.