Ramis y Martí: Peligrosas coincidencias

A Luis Miguel Ramis (Tarragona, 1970) empieza a ponérsele cara de José Luis Martí (Palma de Mallorca, 1975). Desgraciadamente para el actual inquilino del banquillo local del Heliodoro, son cada vez más numerosas y evidentes las analogías entre la temporada posterior al no ascenso de Getafe; y las que presenta el intento del representativo por recuperarse después del trauma que significó la derrota en la final contra el Girona. En ambos casos, la honda desolación que causó el resultado en el partido definitivo propició una depresión de grandes dimensiones. Y al menos la última vez, una de las consecuencias fue el despido de Martí; Ramis, de momento, sí resiste.

Las trayectorias de aquel y este Tenerife son casi idénticas, como también las historias de ambos técnicos. Los dos aterrizaron en el banquillo avalados por un pasado glorioso en el conjunto representativo, del que fueron exitosos jugadores de su primera plantilla; llegaron con un reto difícil que sofocaron con eficiencia; supieron inocular su particular estilo en una plantilla inicialmente no concebida para ellos; llevaron al Tenerife a los anhelados playoff por el ascenso contra todo pronóstico, cuando casi nadie confiaba en ellos; superaron con brillantez la primera eliminatoria; cayeron a continuación generando una absoluta desolación en el segundo y definitivo cruce; y en el curso siguiente no supieron manejar las altísimas expectativas que se generaron a su alrededor.

Así pues, Ramis vive en la actualidad la misma situación que Martí hace ahora cuatro temporadas. Recordaba recientemente el profesional balear que en el curso posterior a la derrota ulcerosa del Coliseum (3-1) tuvo que hacer frente a un auténtico aluvión de lesiones y contratiempos, probablemente como consecuencia directa de una pretemporada corta y marcada por el traumático desenlace de su intento de ascenso. Exactamente lo mismo que ha ocurrido este año.

«Tuvimos que cambiar de sistema porque se nos cayeron muchos jugadores de golpe en una misma posición», rememora el balear. Lo propio le ha ocurrido al tarraconense, que ha tenido que enfrentarse a un comienzo errático y lleno de minas. La más reciente, la eliminación a las primeras de cambio en la Copa del Rey contra un Primera RFEF (2-1 en Pontevedra). Otro factor común en ambas trayectorias es que tuvieron que gestionar un proyecto donde al comenzar no había más objetivo que el ascenso.

Además, tanto antes con Martí como ahora con Ramis ha habido paciencia. El consejo de administración que presidía entonces Miguel Concepción fue especialmente indulgente –como así ha reconocido el jerarca palmero– con los desatinos del Tenerife de la temporada inmediatamente posterior al pinchazo de Getafe; y tres cuartos de lo mismo pasa ahora con Ramis a los mandos. Al catalán se le ha ido reiterando la confianza en los discursos emitidos por la directiva ya dimitida y a renglón seguido por parte de los nuevos gestores.

La paciencia con Martí acabó en febrero, justo después de aterrizados los refuerzos invernales. Nada hace suponer que lo mismo ocurra con el técnico catalán que ahora vive una situación inmensamente parecida a la de entonces. Pero hay peligrosas coincidencias que sí hacen presagiar un desenlace infeliz. Además, la situación ahora es mucho más espinosa que la que había cuando se optó por destituir a Martí. Él había llegado al ecuador de la competición en undécima posición y con 29 puntos en las alforjas. Ahora, el Tenerife tiene apenas 25. No hay demasiado margen para soñar. Si acaso, con salvar los muebles.