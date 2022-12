El jugador del CD Tenerife Elady Zorrilla recibe una gran oferta

Elady Zorrilla volvió a estar disponible cuando el equipo más lo necesitaba y ha demostrado compromiso y rendimiento. Con tres goles en apenas 390 minutos, es el futbolista con mejor promedio goleador de la plantilla dirigida por Luis Miguel Ramis. Su protagonismo en la categoría de plata no viene de ahora. Ya el curso pasado, su primero en el cuadro del Rodríguez López, brilló y se fue hasta la cifra de 11 tantos y tres asistencias en 40 partidos disputados. De ahí que el AEK Atenas quiera incorporarlo a su proyecto y esté dispuesto a poner sobre la mesa una cantidad de dinero importante. Ya ha contactado con él. Por todo ello hay que estar muy pendiente a los próximos pasos que dé el de Jaén, aunque ahora mismo en sus planes no entra dejar la isla en esta ventana invernal. Su contrato, concluye en junio de 2023, por lo que está en una situación muy cómoda para negociar.

La respuesta. Según avanza Radio Club, que informó de la propuesta del AEK Atenas, la nueva propiedad del CD Tenerife no se plantea la marcha de Elady Zorrilla. No solo eso, sino que abordará próximamente su renovación. Con 30 años de edad, el delantero tendrá que poner en la balanza lo económico y lo deportivo. Esperará a una reunión con la secretaría técnica, una parcela que en los últimos días está en el debate popular por las dudas que existen de que Juan Carlos Cordero siga o no como director deportivo. El Real Zaragoza espera por él.

Goles que son puntos. Elady ha hecho tres goles en tres ratos, como se suele decir. Las molestias físicas han hecho que espere en la enfermería y el banquillo durante mucho tiempo. Sin embargo, su protagonismo en el terreno de juego solo deja buenas noticias para el CD Tenerife. El primer tanto este curso fue en la jornada 15 frente al Burgos. Desde el punto de penalti dio los tres primeros puntos a los blanquiazules como visitantes (0-1). Cinco partidos después abrió el marcador ante el Villarreal B, también de penalti, dejando clara la gran personalidad y peso que tiene entre sus compañeros. Finalmente el equipo de Luis Miguel Ramis se dejó ir y se vio sorprendido frente al filial amarillo (2-2). Por último, otro tanto de bella factura significó el empate ante el Andorra (1-1), en el último partido liguero. En total, participa de forma directa en cinco puntos. Sigue siendo tan importante como la 21/22.

Futuro. Al terminar contrato en junio de 2023, el atacante tinerfeñista puede negociar legalmente con otros equipos a partir del uno de enero. Elady tiene una posición muy favorable en la próxima negociación con el CD Tenerife. Podrá marcar los tiempos hasta que el consejo ponga una fecha límite. Pretendientes no le faltarán, no solo del extranjero como el AEK Atenas sino también en España. El goleador también tendrá muy presente el devenir deportivo del club y su camino en la segunda vuelta de LaLiga SmartBank. La primera coloca a los de Ramis a tan solo cuatro puntos del descenso de categoría y en el puesto decimoséptimo de la tabla.

Otros jugadores. Son varios los futbolistas del CD Tenerife que terminan su contrato con la entidad presidida por Paulino Rivero el 1 de junio de 2023. Por un lado, la nueva propiedad ve en el mercado de verano la oportunidad de realizar varias incorporaciones importantes. Es posible que alguna desde la Primera llegue en la ventana invernal.

Sin embargo, por otro lado quiere dar continuidad a algunos jugadores siguiendo la misma fórmula que le plantearán a Elady Zorrilla. Uno de ellos es el ariete Enric Gallego y la situación que más complicada se presenta es la de Sam Shashoua. Está en sus últimos meses como blanquiazul por contrato y pese a que el futuro proyecto deportivo se apoyo entre otros en él, el interés de otros clubes con mayor potencial económico puede terminar convenciéndolo.