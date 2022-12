El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, valoró la eliminación de su equipo frente al Pontevedra, equipo de Primera RFEF, en sala de prensa y lo hizo con gesto serio y de preocupación, al mismo tiempo que pidió disculpas a su afición. «No hemos existido en la primera parte en ninguna de las fases del juego y sobre todo te va comiendo el rival en intensidad. Salíamos perdedores de los duelos y recuperando el balón no te da porque no tienes la energía suficiente. Se nos echaron encima a base de apretar y no dejarnos pensar y nos superó por todos los lados. El primer gol es un rechace, el segundo se lo regalamos. Luego toca remar mucho, en la segunda estuvimos mejor y merecimos empatar el partido, las tuvimos», analizó el técnico catalán.

En lo que se refiere al plan del partido, Ramis, que hizo hasta tres cambios en el descanso, explica que «he intervenido cuando creía conveniente». «Los jugadores en el campo tenían que acumular minutos y experiencia. En el descanso teníamos que tocar algo. No somos tan superiores como para que en 45 minutos podamos dar la vuelta a la eliminatoria. La primera parte fue regalada. Felicito al Pontevedra porque ha sido más estable que nosotros durante el partido. Lo que ha pasado es que no reconoces el partido que tienes que jugar y cuando eso pasa el rival, con más o menos categoría, te gana, y no fuimos atrevidos con balón. En el descanso hablamos que teníamos 45 minutos para intentarlo y lo hemos intentado», argumentó. Otras de las cuestiones a responder por Ramis fue el nivel desigual entre jugadores de su equipo. «Todos pueden competir pero no al máximo nivel. Mi misión es recuperarlos. Cuando uno está por detrás de otro puede hacer dos cosas. Rebelarse o bajar los brazos y si hace lo segundo es culpa mía. Era un partido para jugadores con menos minutos pero nos han superado», explicó.

Segunda mitad

El técnico tinerfeñista notó mejora tras el descanso y así lo manifestó en sala de prensa, aunque no es consuelo. «En la segunda parte el rival nos dio el balón con más facilidad, no hacía falta ir arriba para robar. Las circulaciones no las hemos realizado bien pero sí es verdad que en la segunda fuimos más intensos y convencidos», declaró.

Olvidar el año pasado

La eliminación contra un Primera RFEF se suma a una malísima dinámica en la competición doméstica, que hace que la afición mire más el descenso que la media tabla, y que el Heliodoro Rodríguez López pierda afluencia de espectadores con el paso de las jornadas. El entrenador tiene claro que el primer paso para sumar una buena racha es olvidar la campaña pasada, cuando el equipo rozó el ascenso. «En esta situación es muy sencillo pensar en el año pasado y eso es equivocarnos. Es una nueva temporada, son otros rivales y nosotros lo que tenemos que hacer es intentar con nuestro rendimiento que cada vez venga más gente al campo. El año pasado lo conseguimos, poco a poco, y todavía quedan 21 partidos por jugarse». El próximo rival, ya en LaLiga SmartBank, el Málaga CF.