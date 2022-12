La afición les muestra su cariño

Dos futbolistas del primer equipo, Aitor Sanz y Javi Alonso, junto a la leyenda tinerfeñista Suso Santana y el autor del libro del centenario Luis Padilla se dieron cita en una de las puertas de la grada de Herradura ayer para sacarse fotos y firmar ejemplares de la obra con los aficionados y aficionadas que pasaron por el lugar.

La cita dejó muestras de cariño entre los futbolistas y los aficionados, de todas las edades. Algo que el grupo de Luis Miguel Ramis necesita de cara a la segunda vuelta. «El trabajo que estamos haciendo es bueno pero no los resultados. Estoy seguro de que con el nuevo año se verá el mejor Tenerife», declaró para El Día el centrocampista Javi Alonso. A su lado, el que es para él un ejemplo en el que mirarse, Aitor Sanz. En el libro del centenario aparece entre los futbolistas con más partidos como tinerfeñista. «Es un orgullo estar en estas páginas junto a jugadores importantísimos que han pasado por aquí. Estoy contento por haber puesto mi grano de arena. Llevo tanto tiempo aquí porque estoy a gusto, disfruto y me quieren. Hay siempre otros factores pero esos tres no me han faltado», afirma el madrileño que confía en la mejora en la tabla del equipo.

Eterno Suso

«Ya no formo parte de la plantilla pero por la calle me siguen viendo como Suso el del Tete y es un orgullo. Pensé que dejar el fútbol lo iba a llevar peor pero esas cosas ayudan. Ahora estoy entrenando al Taco San Luis y en la parcela deportiva del CD Tenerife. Formar parte de este libro es un orgullo», declaró el que fuera capitán blanquiazul.

La afición aprovechó la proximidad de la tienda del club, justo enfrente de la mesa en la que estaban los protagonistas, para hacer compras de navidad y llevarse en camisetas, sudaderas y balones las firmas de sus ídolos.

El autor

Luis Padilla atendió amablemente a todos los seguidores que se acercaron con el libro para tener su firma y confesó que la página que más le ha marcado de esta historia en blanco y azul es el partido del CD Tenerife ante el Auxerre en la UEFA. «Sin embargo, he hablado con mucha gente anterior a esa época, incluso con el abonado número uno, y le dan mucho valor al año 1953, cuando el club pasó del ámbito regional al nacional. Todo eso está recogido en esta obra que nos han llevado un año y medio en elaborar. No solo ha sido escribir sino también buscar la forma de ordenarlo y cuidar el diseño. La crítica ha sido muy positiva», concluyó.