Ramis: "No me gustaría ver actitudes bajas en el equipo"

El Tenerife jugará este miércoles la eliminatoria de la segunda ronda de la Copa del Rey. Se enfrentará al Pontevedra a partido único en Pasarón (20:00). Luis Miguel Ramis espera que sus jugadores ofrezcan un nivel competitivo alto ante un adversario de inferior categoría.

"No me gustaría nada ver un partido con actitudes bajas y pocas intensidades", advirtió en rueda de prensa. "No lo soporto. Es lo contrario a lo que buscamos y a lo que nos dedicamos, que es a generar competitividad, a ganar partidos y a defender el escudo. Todo lo demás no lleva a ningún lugar. Encaramos el partido con niveles máximos de competición y la obligación de hacer un buen partido e intentar pasar la ronda. Luego estaremos más o menos acertados, pero quiero el rigor y la seriedad que normalmente este equipo muestra en todos los partidos de competición", añadio el entrenador, que tendrá las bajas seguras de los lesionados Teto Martín y Waldo Rubio.

Ramis avanzó que, en circunstancias normales, Alexandre Corredera sí participará. "Le va a venir muy bien", aseguró. "El día del partido del centenario estuvo 45 minutos. Ahora esperamos que pueda sentirse bien para acumular más tiempo. Confiamos mucho en él, pero estando en su máximo nivel. Esta puede ser una muy buena oportunidad", confirmó.

Pero el tarraconense no quiso dar más pistas. "Casi todos (los profesionales) van a estar dentro de la lista y sí vamos a intentar utilizar a la plantilla, que es buena para cubrir este tipo de situaciones, para que los que tienen menos minutos cojan ritmo competitivo y tengan buenas sensaciones e intensidades en partidos exigentes", comentó al ser consultado por las rotaciones que podría introducir.

En cualquier caso, insistió en no bajar la guardia en Pasarón. "Si en Vllaviciosa no te lo tomas en serio y con la concentración que requiere para demostrar la diferencia de categoría... Hay que competir el máximo porque ahí es cuando aparecen las diferencias. Lo tenemos claro y habrá que plasmarlo en el partido, porque el rival nos pondrá en muchas dificultades".

Ramis recordó que "un equipo de Primera RFEF tiene muchos jugadores que han estado en Segunda División. Conocen cómo son estos partidos y lo que tendrán enfrente. Es un equipo que juega en casa y tendrá la ilusión de pasar de ronda porque aparecerá otro rival de superior categoría".

En definitiva, remarcó la importancia de que el Tenerife juegue con concentración. "Los partidos hay que trabajarlos y madurarlos, no se resuelven en pocos minutos. Habrá que estar concentrados, no cometer errores, porque los niveles de activación del Pontevedra serán altísimos y la respuesta tendrá que ser muy contundente y de mucha responsabilidad".

Por otra parte, Ramis compartió un resumen de la primera vuelta del calendario de Liga. "La valoración es deficiente, nos faltan cosas, más allá de que yo diga que tres momentos de tres partidos que habrían caído de nuestro lado nos habrían dado siete puntos más. Pero no me pongo todo a mi favor. Lo cierto es que cuando nos hemos quedado en 25 es porque nos faltan cosas. No somos tontos. Si cayeron del lado de los otros, es porque en algún momento no hemos tenido las atenciones y la energía para sacarlos adelante. Pero creo que vamos en una buena línea, creo que el equipo tiene una idea, sabe lo que tiene que hacer en el campo, no se desespera, genera situaciones de gol... Soy optimista y, a la vez, tengo que ponerle a los jugadores las orejas tiesas. No nos podemos dormir. Tenemos capacidad para mantener una buena línea y un buen sentimiento competitivo. La valoración es que nos hemos dejado demasiados puntos en el camino, por unas razones y por otras. Nos miramos al ombligo y pensamos que tenemos que corregir esto si queremos tener tiempo para cosas. Hay tiempo para todo y para nada y seguiremos peleando para intentar conseguir lo máximo".