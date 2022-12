Pozas: «Lo más inmediato es acercar mucho más el club a la afición»

Santiago Pozas Arjona empezó en el fútbol «de manera casual». Cursó la carrera de Química Industrial y ejerció como tal durante años, hasta que le ofrecieron asumir un cargo relevante en el Cádiz. A partir de ahí pasó por el Real Betis y por el Albacete antes de volver al club gaditano. Desde el pasado viernes es director general del Tenerife.

¿Como será el Tenerife?

Ambicioso. Es necesario que todos tengamos claro ese objetivo en todos los aspectos. No podemos quedarnos tranquilos ante determinadas situaciones.

¿Cómo funcionará el nuevo consejo de administración?

Como todos, con reuniones periódicas. El día a día lo llevaré yo, compartiremos las relaciones institucionales con Paulino Rivero, yo mantendré las relaciones con LaLiga y la RFEF, porque llevo muchos años con ello...

¿Qué tipo de presidente será Paulino Rivero?

Nos ha puesto trabajo, mucho. Es una persona comprometida con la Isla y con su palabra, y en ese compromiso estamos todos.

¿Qué papel tendrá el consejero Juan Guerrero?

Nuestra filosofía es diferente y la forma de trabajar también lo será. Pensamos que la suya es una figura indispensable (consejero responsable del área deportiva). A la hora de tomar una decisión, me quedaré mucho más tranquilo si me informa alguien que está en el consejo, que lleva muchos años vinculado al mundo del fútbol y que quiere que el Tenerife crezca.

¿Por dónde han empezado?

Lo más inmediato, independientemente de la parcela deportiva, es acercar mucho más el club a la afición. Queremos un estadio lleno, que los tinerfeñistas disfruten.Ese será nuestro primer objetivo para los próximos partidos.

¿Qué se puede mejorar?

La situación financiera es muy estable. El equipo anterior dejó un trabajo bien hecho. El margen de mejora a corto plazo está en la cercanía, en la comunicación con los aficionados y la ciudad. Ahí es donde hay que hacer un mayor esfuerzo. Me preocupa la desafección de la que se habla. Hace falta un cambio más evidente. Queremos provocar que la gente vuelta al Rodríguez López y sienta al Tenerife como algo muy suyo.Aquí tenemos una masa social importantísima y tiene que estar con nosotros. Queremos que crezca.

¿Qué abordaron en la primera reunión del consejo?

Estamos empezando a trabajar. Tenemos un plan estratégico a cinco años muy en la línea del discurso que ofreció el presidente. Es un plan muy detallado. Ese será el camino por el que iremos.

¿Qué harán para aumente el número de espectadores?

Hemos tenido una reunión al respecto. Hay que cambiar el chip, la comunicación previa. Habrá acciones que se anunciarán de cara al abonado. El abonado es la pieza fundamental de la entidad. Todo tiene que girar a su alrededor. Organizaremos un plan y queremos darle una vuelta al estadio para que la gente vea algo diferente.

¿Qué tienen previsto a medio plazo pensando en el abonado?

Debemos tener claros los aspectos de mejora de cara a la próxima temporada. A ese trabajo tenemos que dedicarnos en cuerpo y alma. Eso no quita que en esta temporada ya se noten cambios y se genere ilusión, pero eso no se consigue en un día. Se abrirá un canal de comunicación con el abonado.El club tiene que dar respuestas a las dudas de los aficionados.

¿Qué previsiones hay con el Heliodoro Rodríguez López?

Todo no se puede cambiar en un día. Hay problemas endémicos que llevan tiempo y no son exclusivamente de la entidad. Hay que tratarlos con el Cabildo y con otras instituciones. Pero hay otros asuntos del día a día: cantinas, baños... Lo que esté en nuestra mano, se va a resolver. Tenemos que rentabilizar cada uno de los puntos. Se notarán cambios.

Apenas se ha utilizado el nuevo juego de luces.

He preguntado y no me han dado una respuesta concreta. Será algo que formará parte del espectáculo del próximo partido.

¿Buscarán el apoyo de empresas de la Isla que no han estado vinculadas al Tenerife?

Tienen que estar con nosotros. Es una pata coja que no se ha podido colocar. Trabajaremos en ellos.

Trabajó en el Cádiz, Betis y Albacete. ¿Qué tiene el Tenerife?¿Qué le llama la atención?

Hay un equipo humano espectacular. La gente que está en el club ha recibido el cambio de una manera cómoda, fácil. Estamos todos por la labor. Se ha creado un comité de dirección que no existía, vamos a tener reuniones periódicas, habrá un plan director... Eso hace que la gente tenga un objetivo sobre la mesa. He notado una gran unión en la parcela deportiva, entre el entrenador y los jugadores. Eso hará que el equipo crezca y alcance su objetivo.

Cordero salió del Cádiz estando usted en el club gaditano. ¿Cómo es su relación con él?

Nos conocemos desde hace tiempo. Por lo que sea, terminó su período en el Cádiz cuando yo estaba allí. Me tocó a mí representar al club ante los juzgados. Pero no solo no tengo nada personal en contra, sino que le tengo aprecio y admiración por el trabajo que desarrolla. Se lo comenté por si quedaba alguna duda por su parte, ya que no nos volvimos a ver desde entonces. Él comprendió que fue un tema profesional puro y duro.

¿Seguirá Cordero?

Es una persona clave en la entidad. Es el director deportivo. Esa es su función. Está desarrollando su trabajo a plena satisfacción.

¿El de Juanjo Narváez es el perfil de fichaje que buscan?

No por el nombre en concreto, pero sí es la filosofía de la entidad. Vamos a apostar por un equipo con aspiraciones y eso hace que haya que buscar jugadores de primer nivel. Pero el mercado de invierno siempre ha sido muy particular. En ello estamos trabajando.

¿Qué le transmite el equipo?

Los jugadores están muy ilusionados. Los cambios también son buenos para ellos, porque escuchan un mensaje diferente. Nosotros somos muy cercanos.

¿Y Ramis?¿Renovará?

Él está contento y eso es importante. Se hablará de su renovación y veremos hasta dónde llegamos.

¿Cuál es la estrategia con la cantera para que no acaben en otros clubes futbolistas como Moleiro o Pedri González?

No sirve de nada rasgarnos las vestiduras por lo que no se hizo.

¿Es un problema que jugadores como ellos prefieran crecer en otros equipos?

Si es así, es un problema. Paulino dijo que la cantera tendrá un peso específico en el Tenerife. Además, lo necesitamos. En la Isla hay jugadores espectaculares y no podemos permitir que se nos escapen. Tenemos un plan para que no ocurra lo que ha ocurrido.