Selma, el último descubrimiento

Dylan Perera, Félix Alonso, Ethyan González, Thierno Arévalo, David Rodríguez, Teto, Yéremy Socorro, Ibra, Alassan Gutiérrez y, desde hace unos días, también Daniel Selma Mercader (L’Eliana, 2001). Así que ya son diez los jugadores provenientes de la cadena de filiales que han debutado bajo tutela y decisión de Luis Miguel Ramis. Un dato llamativo y que cobra relevancia después de que el nuevo presidente, Paulino Rivero, verbalizara recientemente que el objetivo a unos años vista es que un amplio porcentaje de las fichas del primer equipo sean para productos salidos de la factoría de Geneto.

Selma posiblemente sea aún un perfecto desconocido para el gran público, no así para los entrenadores que pulieron su talento y hablan maravillas de él. Da igual que se pregunte en Valencia, donde forjó el comienzo de su prometedora carrera; o en Tenerife, donde se ha ganado el afecto de los compañeros y también de sus técnicos. «Es un delantero de espacios, juega bien de cara, que tiene buen golpeo, es rematador y nos ha dado bastante», precisa Mazinho. «Como persona, no puedo hablar mal nunca porque todos son buenos pibes; en su caso, está en el camino del progreso y la mejoría individual. Ha dado un paso adelante con el filial y ojalá en un futuro lo veamos más veces con los mayores», aduce Mazinho.

El nombre de Selma se ha hecho habitual en las convocatorias de Ramis aunque no estuvo en la del viernes contra el Andorra; y todo apunta a que el último partido del año en Pontevedra (miércoles, 20:00 horas) se presume como una excepcional ocasión para que pueda lucir en el escaparate. Tras sumar unos minutos contra el Villarreal B (fue el día de su debut ante la presencia de sus familiares y amigos, muy cerca de su localidad natal) es obvio que se ha quedado Selma con ganas de más.

Justamente trabaja para la cantera del Submarino Amarillo Jandro Castro, su último técnico antes de venir el jugador a la Isla. «Mi experiencia con Selma fue muy buena», afirma. «Llegué al Acero y me encontré con un chico muy joven, con muchas ganas de jugar y de ir hacia arriba. Él quería progresar de categoría, lo que ahora ha conseguido en el Tenerife, pero venía el año anterior de no jugar mucho y tenía ansiedad por querer triunfar», apunta. «Al principio recuerdo que hablé con él varias veces para que controlara un poco la ansiedad, sobre todo en pretemporada, que fue cuando detectamos eso. No empezó jugando y estaba un poco cabreado, así que tuve que hablar con él para hacérselo entender», continúa en su relato.

«Pero sí le dije que a mí me gustaba mucho como futbolista. Le costó un poco, pero se fue ganando minutos y empezó a hacer un trabajo espectacular tanto defensiva como ofensivamente. Empezó a hacer goles. En banda era muy rápido, hacía muchas diagonales y él corría, creaba mucho peligro por banda. Y arriba me gustaban sus desmarques a la espalda. Con el balón se la queda bien, juega a primer toque, tiene buen remate de cabeza y también con la zurda. Tener eso es fabuloso para un delantero, y él es muy completo», completa Castro, quien celebra la paradójica secuencia que se dio el día del estreno de Dani con el Tenerife. «Justamente coincidimos ese día porque yo estoy en el Villarreal C y él debuto contra el B. Y, caprichos del destino, estuvo viéndome entrenar por la mañana sin que yo lo supiera», explica.

Castro, figura esencial en el crecimiento del ahora jugador blanquiazul, decidió mediar con la directiva del Acero para que le dejan hacer cuando un histórico como el Tenerife llamó a su puerta. «Soy partidario de no retener a nadie que puede crecer, como es su caso», apunta.

Aún más llamativo es el testimonio de Toni Ramón, que admite que ya se pierde en el tiempo cuando rescata de su particular baúl de los recuerdos su primer día con Selma. «Quizás fuera en 2007 o 2008, por ahí», cuenta al teléfono. Quien responde es su técnico en el Marítimo, conjunto valenciano donde Dani aterrizó con apenas cinco años. Ya entonces apuntaba maneras.

«A esas edades pronosticar que iba a llegar a ser profesional era una lotería. Tenían que concatenarse muchas cosas pero del equipo, quien más sobresalía era él», explica. Lo define primero «como un todoterreno» y luego «como un caballo» por su potencia física. «Lo que le pedías, te lo daba; así que se merece todo lo bueno que le pase». El miércoles estará pendiente en la distancia de la alineación de Ramis y de su pupilo, si juega. «De pequeño tú le pedías cinco y él te daba mil; es un chaval que siempre te ofrecía mucho más de lo que pudieses exigirle». Y desde tal definición, desean él y Jandro Castro que «tras conseguir lo difícil, que es llegar; consiga lo más difícil todavía: quedarse».