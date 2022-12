A pocos días de la apertura de la ventana de altas y bajas de invierno, el Tenerife trata de adelantarse a su competencia con el propósito de reforzar la plantilla con vistas a la segunda vuelta del curso. Aunque el mercado suele mantenerse muy vivo hasta el cierre, Juan Carlos Cordero confía en no tener que esperar tanto para poder corregir las carencias que ha detectado en la plantilla. Entre otras cosas, espera unir al grupo a un atacante, y hay un nombre que empieza a sonar con fuerza, el de Juanjo Narváez, informó ayer Radio Club. Es un futbolista perteneciente al Real Valladolid que está contando muy poco para José Rojo Pacheta.

Narváez, nacido en Colombia el 12 de diciembre de 1995, llegó al fútbol español en 2013 de la mano del Real Madrid. Pasó por el C y subió al Castilla, equipo en el que no llegó a coincidir con Luis Miguel Ramis por muy poco, ya que cuando el tarraconense sustituyó a Zidane en la temporada 2015/2016, él se marchó al filial del Betis. Juanjo continuó su carrera en el club verdiblanco y llegó a debutar en Primera, en 2017, con Quique Setién en el banquillo. Luego maduró en LaLiga SmartBank, en el Córdoba, Almería, Las Palmas y un Zaragoza en el que tuvo una trayectoria más estable, de dos campañas. Finalmente, en el mercado de fichajes del pasado verano, cambió La Romareda por el José Zorrilla. El Valladolid apostó por su fichaje a última hora, pagando un traspaso y ofreciéndole un contrato de dos temporadas de duración. Pero Narváez no ha terminado de encontrar su sitio.

Solo ha jugado cinco partidos de Liga, uno como titular, y no ha podido estrenar su cuenta anotadora. Tampoco marcó en la Copa del Rey, en la eliminatoria que enfrentó al conjunto castellano con el Barbadás. Es un balance que aconseja la salida del futbolista, en principio, a modo de cesión.

El Málaga estuvo a punto de hacerse con sus servicios en verano, pero el Valladolid pujó más fuerte. También ha sido relacionado con el Albacete. Y ahora entra en escena un Tenerife que no concentra todas sus esperanzas en este jugador. Cordero maneja alternativas para ampliar la oferta atacante con la que cuenta Luis Miguel Ramis.

De esa nómina de blanquiazules de corte ofensivo saldrá, salvo sorpresa, Arvin Appiah, que llegó cedido por el Almería en agosto. El extremo ha participado en once partidos, incluyendo el de Copa del Rey contra el Lealtad, y no ha ofrecido el rendimiento esperado.

Si finalmente se cierra el pase de Narváez, el Tenerife podría dar un salto en sus prestaciones ofensivas. De hecho, Juanjo suma 25 goles en Segunda División, cinco con el Córdoba, dos con el Almería, siete con Las Palmas y once con el Zaragoza en dos campañas.

Mientras tanto, Cordero continúa con otras gestiones abiertas que servirían para reforzar la defensa. En concreto, el club ha situado una de sus prioridades en la incorporación de un lateral izquierdo, puesto en el que no ha podido afianzarse Andoni López. Ya se ha visto que Ramis ha optado más de una vez por el diestro Jérémy Mellot para cubrir la banda opuesta, en lugar de decantarse por el exjugador del Amorebieta. Los retoques en la zaga podrían incluir la llegada de un central.

El Tenerife se aproxima a la ventana de invierno con las ideas claras, en cuando a lo que le sobra y lo que necesita, y lo hace con el inconveniente del corto margen de maniobra que le permite su límite salarial. De ahí, la conveniencia de que la plantilla no solo crezca con nuevos jugadores, sino que se reduzca con la salida de los que menos participación han tenido.