Juan Pelayo, después de Reyes

Juan Pelayo Duque, propietario de Egatesa y uno de los accionistas de referencia en el CD Tenerife, ha quedado en responder después de Reyes a la oferta que le han realizado José Miguel Garrido, Miguel Concepción, Amid Achi y el consejero Conrado González Bacallado para que se incorpore al llamado «sindicado», el grupo que tutelará los designios del representativo durante los próximos cuatro años y apoyará –como ya hizo en la pasada Junta General– la presidencia de Paulino Rivero.

La figura del sindicado es muy común en las sociedades anónimas, no tanto en las deportivas, y consiste en una asociación que agrupa a diversos accionistas de una institución o empresa para la defensa común de unos determinados intereses y objetivos. Suele incluir la representación común y el voto en el mismo sentido en todas las decisiones de cierto relieve, por ejemplo en el Tenerife la reciente investidura de Rivero o la aprobación de las últimas cuentas que presentó el ya reconfigurado consejo de administración que presidía Concepción.

La incorporación de Pelayo, inicialmente excluido de las negociaciones por sus malas relaciones con el anterior máximo mandatario del club, es importante por dos motivos esenciales: por un lado, porque las últimas manifestaciones de Rivero y su discurso de presentación deslizaron que pueda haber en el futuro una ampliación de capital, proceso ante el cual podría presentarse el empresario del sector cárnico en idéntica posición a la del resto; y por otra parte, porque en el futuro y ante la posible venta del club a un inversor foráneo –opción que no se contempla en ningún caso a corto plazo– podría participar de ella Pelayo también en parámetros semejantes a los del resto. Asimismo, se tendría en cuenta su opinión –dicho de otro modo, tendría voz y voto en el procedimiento, algo que no ocurriría si finalmente se quedase fuera–.

Pelayo fue invitado a aunarse al sindicato después del gesto de buena voluntad que tuvo con Rivero, a quien decidió dar un voto de confianza sin pedir nada a cambio. En este sentido, una conversación entre ambos valió para que todas sus acciones se convirtiesen en la Junta en sufragios positivos a la investidura del expresidente del Gobierno de Canarias como vigésimo segundo mandatario blanquiazul, en sustitución de Concepción. El propietario de Egatesa, que se mantiene en silencio y sin hacer declaraciones públicas, comparte las ideas de cambio verbalizadas por el nuevo jerarca tinerfeñista en su primera alocución pública.

En declaraciones a EL DÍA, Garrido ha ponderado «la importancia de Pelayo como empresario y hombre vinculado al Tenerife desde siempre, no solo en el pasado más reciente, sino durante toda la vida, significándose con el patrocinio a través de su empresa y en otras muchas iniciativas para apoyar al club».

«El pacto, como ya dijo el presidente saliente, está abierto a todos los accionistas de referencia que quieran ser parte del mismo. Y en el caso del señor Pelayo, es una personalidad relevante que siempre ha mostrado respaldo sin fisuras al Tenerife. Es una cuestión de sentarnos, seguir hablando y llegar a acuerdos porque somos cuatro o cinco, pero podemos ser más para dar mayor estabilidad al club»

Garrido subraya que en los próximos meses continuarán las negociaciones: «Seguiremos conversando y esperamos que este sindicado se vaya aumentando y ensanchando conforme pasan los meses». Por lo pronto, la suma de las acciones de los participantes en este grupo permitió a Concepción comparecer con más de 81.000 en la última Junta. Garrido, mientras, presentó otras 10.000 pertenecientes a su empresa Only One Way.

La suma de los títulos que poseen el inversor madrileño, Concepción, Achi y Conrado González hace un 37% del capital social; y el conglomerado podría rozar el 45% en caso de que se sume pronto Pelayo. Todo apunta a que así será, aunque de cualquiera manera no corre peligro la estabilidad del proyecto ni de la presidencia de Rivero, que mantenía el pasado viernes la primera reunión de su consejo de administración.

Al día siguiente de producirse su investidura, se confirmaba el nombramiento de Santiago Pozas como director general, como así avanzó EL DÍA el pasado mes de septiembre. Juan Guerrero, por su parte, será el enlace entre consejo y área deportiva.