Sergio González: «Si estás feliz y a gusto en un sitio, eso se nota en el campo»

Dos partidos para cerrar el año ante Andorra (mañana) y el Pontevedra en la Copa. ¿Le dan la misma importancia a ambos compromisos?

Efectivamente nos quedan dos partidos para acabar el año y queremos acabar este 2002 del Centenario de la mejor manera posible. Obviamente le damos máxima importancia a la Liga y también a la Copa del Rey: es competición oficial y nosotros estamos para competir cada vez que salimos al campo, que para eso somos profesionales de este deporte. Pero lo primero en el calendario es el partido del viernes, donde tenemos el objetivo de cerrar la primera vuelta con otros tres puntos y confirmar que estamos en una buena línea competitiva. Sobre el campo nos estamos encontrando a gusto, estamos planteando bien los partidos y llevamos ya varias semanas así.

Para Sergio González, ¿ha sido un gran 2022?

Sí, obviamente ha sido un gran año futbolístico y personal para mí. Ha sido un 2022 fantástico, pero con la pena de no haber logrado culminar la pugna por el ascenso en el cruce decisivo y definitivo con el Girona. La temporada pasada fue maravillosa hasta entonces, llena de buenos momentos y con un fin de temporada buenísimo. El momento con el que me quedo es la eliminatoria de Las Palmas, cuando ganamos y nos clasificamos para la final. Fue una experiencia gratificante y que premiaba el trabajo de mucho tiempo atrás, con meses y meses peleando por estar con los mejores. Y ya metidos en la nueva temporada, sí es verdad que nos costó un poquito entrar en dinámica, tuvimos pocas vacaciones, llegamos un poco cansados... y ahora creo que volvemos a ser nosotros.

¿Sienten que han recuperado las señas de identidad que hicieron poderoso al Tenerife?

Hemos dado ese click que hacía falta y estamos teniendo buenas sensaciones en los últimos partidos; quizá no con el resultado esperado en Villarreal o Las Palmas, pero con la sensación de que lo mejor está por venir.

¿Hemos visto este año la mejor de las versiones de Sergio González? Más allá de que juegue como central o como mediocampista, ¿siente que está en el momento más feliz de su carrera como futbolista?

Yo personalmente me estoy encontrando muy bien. ¿Si es el mejor momento de mi carrera? Pues sí. Este 2022 ha sido un gran año individual, el mejor para mí, obviamente acompañado de los logros colectivos. Aunque también he tenido una lesión que me apartó un mes y a continuación me costó entrar en dinámica con el equipo. Aquí hay mucha competencia y cuando he tenido la ocasión he intentado aprovecharla al máximo. Si estas buenas actuaciones sirven para ayudar al equipo, pues perfecto. Es lo que buscamos cada uno de los jugadores que formamos parte del rpoyecto.

Ha habido un auténtico aluvión de lesiones musculares en el plantel durante el primer trimestre del curso, ¿a qué creen que son debidas?

Como dicen los especialistas, influyen muchas causas para explicar las lesiones. Hay muy distintos factores, desde la alimentación al trabajo de prevención, calzado, momentos anímicos... Ya es mala suerte que hayan venido todas juntas. Pienso que es una de las causas principales de que no hayamos tenido una primera vuelta afortunada, pero somos una plantilla amplia y hemos podido solventar esa situación. Ahora espero que ya no tengamos este problema en la segunda vuelta y que el míster tenga todas las opciones disponibles en todos los puestos.

Ha coincidido su regreso a la competición con la recuperación del mejor nivel del Tenerife, ¿se siente reconocido lo suficiente Sergio González por el entorno y la afición?

Sí, ya van a ser dos años y medio aquí. Me encuentro bastante bien, muy querido por todos, tanto por la afición como también por los compañeros. Me veo a gusto en la Isla y eso se lleva al campo. Cuando estás feliz en un sitio, eso te traslada y se ve en los entrenamientos, en el campo, en los partidos... Ahora, lo que busco es devolver todo ese cariño con un buen final del 2022 y muchos éxitos el año que viene.

¿Y le gustaría renovar? ¿Le apetecería?

Tengo este año de contrato y otro más, así que no es algo que haya contemplado todavía. Si se diese, se valoraría. Aquí estoy contento y feliz; así que lo vería con buenos ojos.

Se despedía el lunes todo el equipo de la actual directiva en uno de los últimos actos del Centenario del club, ¿les preocupa la transición o están ajenos al ruido que pueda causar el cambio de consejo que se dio ayer?

Los jugadores nos mantenemos al margen y no vemos publicado más allá que lo que sale y vemos en las redes. Pero no tenemos mucha información. Cuando todo se solucione, entiendo que se nos dará a conocer la nueva estructura, el consejo y las personas que entren. Pero estamos centrados donde debemos, que es en el partido contra el Andorra. No es que sea algo externo a nosotros, pero ya habrá tiempo y margen para conocernos y hablar. Esperamos que el relevo sea un plus para la institución y que sigamos creciendo.

¿Qué le pide a 2023? ¿Hay margen para ilusionarse y pensar en objetivos ambiciosos?

Desde luego que lo hay. Le pido a 2023 que sea similar a 2022 pero con final feliz. Que si llegamos a lograr ese objetivo que tanto nos ilusiona a todos, que en esta ocasión se dé y podamos cruzar la línea de meta. Y por supuesto pido salud, éxitos y lo mejor para toda la afición que nos rodea, para los seres queridos y para los que forman esta gran familia que es el Tenerife.