José Miguel Garrido: «Antes, presidente y gerente lo decidían todo; ya no será así»

¿Qué valoración hace de la junta celebrada ayer?

Pues que culminamos este proceso de varios meses y que ofrece excelentes noticias para el tinerfeñismo, pues supone seguir adelante y mirar al frente con garantías.

¿Se le ha hecho muy largo el proceso de transición?

No, mire, la de ayer ha sido una Junta muy relevante para la historia del Tenerife, no solo porque se marcha el presidente que ha tenido una etapa más larga; sino porque empieza un camino nuevo donde esperamos que, con el apoyo de todo el mundo, de los accionistas de referencia, de los aficionados... se llegue al objetivo de todos. Viene un plan muy medido que se va a ejecutar y que ya se juzgará con el tiempo. ¿Si ha sido larga la espera? Había unos plazos a respetar y un tiempo necesario para trabajar en el Tenerife futuro. Pero el proceso de relevo ha sido modélico hasta llegar a la asamblea.

¿Les costó mucho convencer a Paulino Rivero?

Nos costó poco, porque es un tinerfeñista acérrimo, le gusta mucho el fútbol, lo vive con mucha pasión y tuvo una muy buena reacción a nuestra propuesta. Pero es un ejecutivo de alto nivel y tenía que resolver ciertas circunstancias personales antes de involucrarse en un cometido como éste. Su perfil es óptimo, el adecuado: conciliador, sensato y absolutamente dialogante, es un hombre reconocido por todos. Y son éstas las señas de identidad que van a marcar el trabajo del consejo de administración que ya ha comenzado a trabajar.

¿Deja el Tenerife de ser un club presidencialista?

Hasta ahora hemos tenido un modelo que ha conseguido los objetivos propuestos y Concepción deja el Tenerife mejor que como lo encontró. Ahora estamos en posición de poder llegar a firmar propósitos más ambiciosos todavía. ¿Qué va a cambiar? Será un modelo diferente, donde la presidencia y la gerencia no tomarán el 95% de las decisiones, como ocurría hasta ayer, que lo decidían todo ellos. A partir de este momento los ejecutivos van a tener que tomar muchísimas más determinaciones y se les va a exigir que sean mucho más participativos, proactivos y por supuesto eficientes en sus respectivas parcelas. Ese es el cambio. No podemos esperar que el presidente pague las nóminas, haga el plan de Comunicación, fiche a los futbolistas y encima sirva los cafés. No, no será así. La labor de Paulino consistirá en conseguir que su equipo logre resultados y efectividad, cada uno desde sus respectivas parcelas y departamentos. Ahí es donde creo que el presidente va a ser de grandísima valía, por su experiencia probada para hacer trabajar equipos por objetivos.

¿Qué pasó en Roma?

Las conversaciones habían comenzado antes. Esto no es fruto de un día o de dos. Pero al coincidir en ese viaje tantas presonas relevantes, que es complicado que cuadremos, pues evidentemente aquello fue un empujón definitivo para ponerle al cambio nombre y apellidos. ¿Si fue complicado? Yo creo que fue un éxito, porque logramos un acuerdo de tan alcance que hasta la fecha no se había producido en ningún momento en la historia del Tenerife. Ahora estamos todos unidos para ir en una única dirección y dar estabilidad al club.

Le pregunto por algunos nombres propios de actualidad. ¿Ha quedado disiapada la duda con Juan Carlos Cordero?

Para mí dudas nunca hubo, desde que me preguntaron el primer día. Que un profesional tenga ofertas en el mundo del fútbol es normal; solo que en algunas ocasiones no trasciende. A mí me consta que él está trabajando con completa normalidad, como desde el primer día. Ahora bien, queremos que en el club esté quien quiera estar. Estar en el Tenerife es un privilegio, yo lo considero así.

Dijo en su última comparecencia pública que hablarán con Ramis después de las Navidades. ¿Es partidario de ofrecerle la renovación?

Yo lo dije desde el principio. Ramis y su equipo de trabajo se han ganado la credibilidad suficiente y la confianza como para que pongamos en sus manos un proyecto a largo plazo, que es el de ascender a Primera. Cuando pones en la balanza lo bueno y lo malo, gana lo positivo.