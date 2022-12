El Heliodoro despide un año vibrante

2022 entró pisando fuerte, con un derbi jugado el 2 de enero en el Heliodoro y sabiendo que iba a ser especial por la celebración del centenario, pero sin la menor idea de que iba a dejar al Tenerife a las puertas del ascenso a Primera División ni que se iba a despedir con un cambio de presidente. Al año le quedará todavía la eliminatoria de la Copa del Rey del próximo miércoles en Pasarón, pero antes tendrá este viernes (20:00) una última parada liguera. La visita al Rodríguez López de un Andorra debutante en la categoría, servirá para completar la primera vuelta del calendario.

En una semana protagonizada por la vida social e institucional del club, por la presentación del documental del centenario y, sobre todo, por el nombramiento de Paulino Rivero como nuevo presidente –se estrenará en el palco– asoma un encuentro que tiene su miga. Un triunfo dejará al Tenerife con números de permanencia desahogada justo en la mitad del camino (27 puntos), y los otros dos desenlaces (24 o 25), con dígitos de salvación raspada. Como aspirante a luchar por el ascenso y teniendo todavía 21 partidos por delante, la meta se sitúa en acabar de la mejor manera posible una primera vuelta que ha estado marcada por la irregularidad. El ejemplo está en el tramo más reciente. El equipo compensó las derrotas seguidas contra Las Palmas y Oviedo con un convincente 2-1 al Alavés, pero luego desperdició un 0-2 en Villarreal y se tuvo que conformar con un empate. En definitiva, pase lo que pase, el Tenerife llegará a las vacaciones de invierno tal como empezó, como un competidor de la mita de la tabla.

Por ahí se encuentra también el Andorra, aunque para este novato en la categoría sí es un éxito verse en esa situación. Los de Eder Sarabia son novenos, con cuatro puntos más que el Tenerife. Aunque en octubre llegaron a estar cuatro jornadas sin ganar (un punto de doce), han ido escapando con triunfos valiosos contra rivales directos como Ponferradina, Zaragoza, Lugo o Ibiza, por citar los más cercanos. Defensores de un estilo que va casi a contracorriente (son los líderes en posesión del balón), se presentarán el Rodríguez López después de perder con el Cartagena y el Huesca y de igualar con el Leganés. De momento, no les ha ido nada mal la temporada fuera de casa. Ganaron en Oviedo, Zaragoza e Ibiza, y empataron en Miranda, Albacete y Málaga. Han sumado el 43 por ciento de sus puntos a domicilio.

Entretanto, a falta de una mayor producción lejos de la Isla –solo 6 puntos de 30–, el Tenerife se agarra a su versión casera.En la Isla sí ha avanzado con registros que están a la altura de lo esperado. Es el octavo mejor de la clasificación, empatado con el sexto. Para intentar mejorar la estadística y completar el año con un triunfo en Liga, Ramis recupera a dos de los habituales titulares, principalmente a Enric Gallego, pero también a Nacho. Los dos faltaron el Villarreal por estar sancionados. También regresa José León, de baja en las cinco últimas jornadas por una rotura muscular. En cambio, se cae Teto por segundo partido consecutivo. El canterano descansará por un edema muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo.

La duda está en Waldo Rubio. Salió de la alineación anterior a última hora a causa de una sobrecarga que no le ha permitido entrenar a pleno rendimiento. El técnico no aclaró si estará o no en una lista en la que sí aparecerá Jurado, que pudo dejar atrás a tiempo una sobrecarga muscular. Con todo esto, tanto Nacho como Gallego podrían regresar a la alineación. Y también Aitor, que fue reserva en Villarreal. En las bandas, sin Teto y seguramente sin Waldo, vía libre para que repitan Dauda y Elady.

Una única visita. Tenerife y FCAndorra se enfrentarán por segunda vez. Coincidieron en la misma categoría en la temporada 82/83, en Segunda B. El partido en el Heliodoro se celebró el 6 de marzo de 1983. Ganaron los blanquiazules gracias a un tanto de Alberto García. Los tinerfeños lograron el ascenso en ese curso.

Jacobo y Germán Valera. En la plantilla del Andorra hay dos exjugadores del Tenerife, los atacantes Jacobo González y Germán Valera. Pertenecieron al club tinerfeño en la temporada 2020/2021.

Viaja sin su goleador. Eder Sarabia, entrenador del Andorra, no pudo convocar a Sina Bakis, delantero alemán con pasaporte turco. El exjugador del Heracles tendrá que cumplir una jornada de suspensión por la acumulación de cinco tarjetas amarillas. Es el máximo anotador del Andorra. Ha marcado siete tantos, dos de penalti.