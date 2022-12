Andorra, un debutante peculiar

En muy poco tiempo, el Andorra ha pasado de ser un club del que se hablaba muy poco o nada a cobrar cierto protagonismo. El visitante de este viernes del Rodríguez López fue fundado en 1942, pero tuvo que esperar al 15 de agosto de 2022 para debutar en una categoría profesional, la Segunda División, a la que ascendió el pasado 21 de mayo como campeón de su grupo de la Primera RFEF, tras un triunfo en su estadio, el Estadi Nacional, ante el UCAM. ¿Qué hay detrás del equipo del Principado?

En la década de los 80 y los 90, se convirtió en un clásico de la desaparecida Segunda B. Ahí coincidió por primera y única vez con el Tenerife. Un 0-0 como anfitrión y un 1-0 en el Heliodoro fueron los resultados en los dos enfrentamientos. No volvieron a cruzarse. Los blanquiazules ascendieron y los andorranos no fueron a más. Bajaron a Tercera en 1998 y no volvieron a asomar la cabeza en Segunda B hasta 2019. Su gran crecimiento estaba por llegar.

En un deporte en el que van siendo cada vez más frecuentes las inversiones de grupos empresariales en clubes, el Andorra se posicionó como un reclamo. Y la firma que dio el paso fue Kosmos. En diciembre de 2018, con el equipo en Primera regional y una deuda demasiado pesada, la sociedad presidida por el exfutbolista internacional Gerard Piqué entró en el accionariado y se hizo con el control. El primer objetivo fue empezar a subir categorías, aunque para ello fuera necesario poner más dinero. La oportunidad surgió en el verano de 2019, cuando salió a subasta la plaza en Segunda B del Reus, que estaba en quiebra. Kosmos puso 452.022 euros y llevó a su equipo de la Primera regional a la Segunda B de un día para otro.

En la primera temporada peleó más por subir que por no bajar, y en la siguiente, saltó de la Segunda a la Primera RFEF, ya con Eder Sarabia –el ayudante de Quique Setién en Las Palmas y el Barcelona– como entrenador. Piqué había decidido dar un giro al rumbo del Andorra, relevando al técnico Nacho Castro por otro al que conocía bien. Un nuevo preparador y un estilo marcado, de tener el balón, de juego asociativo. Y la fórmula funcionó. Con Sarabia, el Andorra fue campeón del Grupo II de la Primera RFEF el curso pasado y subió a LaLiga SmartBank, en la que, en su debut, se está desenvolviendo como un rival experto.

Para su estreno en una categoría profesional, el club del país vecino renovó la mitad de la plantilla. A la base de la temporada del ascenso, formada por jugadores como Ratti, Vilá, Vilanova, Aguado, Hevel, Molina, Altimira, Carlos Martínez, Marc Fernández, Bover, Pastor o Morer, se unieron refuerzos con más o menos rodaje en la competición nacional –Alende, Lizoain, Petxarromán, Germán Valera, Mármol, Jacobo, Jandro...– y apuestas procedentes del extranjero –el goleador Bakis, Bundu, Almpanis–. El resultado, un grupo que se ha adaptado al modelo de juego de Sarabia y que, a falta de una jornada para que termine la primera vuelta del calendario, puede permitirse el lujo de pensar en entrar en la promoción –está a cuatro puntos–. Su debut en el Carlos Tartiere, con un 0-1, fue toda una declaración de intenciones. También pudo con el Granada y con el Eibar, en su campo, goleó a la Ponferradina y conquistó La Romareda. El Andorra va en serio, dispuesto a no ser el debutante al que las fuerzas le duran dos años.