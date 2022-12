Tres candidatos a salir en enero

A falta de solo un par de semanas para la reapertura del mercado, las últimas decisiones de Luis Miguel Ramis y la exigua cuota de participación que les ha concedido en partidos oficiales convierten a tres futbolistas blanquiazules en claros candidatos a abandonar el CD Tenerife desde que sea posible. Uno de ellos es Arvin Appiah, a cuyo agente ya se le ha comunicado que debería buscarse nuevo destino, como así informó EL DÍA la pasada semana. En una situación igualmente complicada está el canterano David Rodríguez, al que en verano se le prometieron facilidades para salir en invierno en caso de que no hallase participación suficiente en las alineaciones; y el tercer caso de posible desvinculación es el de un fichaje fallido como Andoni López.

El jugador proveniente del Amorebieta parece estar ahora mismo muy lejos de dar el nivel competitivo que requiere Ramis en su demarcación. Tanto es así que el técnico ha preferido cualquier otra solución antes que darle carrete. Incluso cuando ha faltado el lateral zurdo presuntamente titular, el entrenador ha preferido jugar con Mellot a pierna cambiada. Y el francés está dando un rendimiento óptimo incluso cuando le toca desenvolverse por la izquierda, como así demostró el pasado sábado, sin ir más lejos.

Las determinaciones adoptadas por Ramis justamente en el duelo del Mini Estadi contra el filial groguet pueden interpretarse como el golpe definitivo a las aspiraciones de los dos laterales que menos juegan de los que están en nómina: Andoni, porque faltaba Nacho y ni aún así jugó un solo minuto; y David, porque el propio desarrollo del envite desbarató el cambio que iba a darle margen para jugar en el marco de una campaña que está siendo completamente aciaga para él. Lejos del protagonismo que sí están teniendo otros canteranos, el isleño permanece casi a cero en lo que va de temporada.

Sus dígitos

Suplentes y sin minutos los tres en Villarreal, los tres jugadores prescindibles para el representativo figuran entre los que menos participación han tenido en liga. Andoni suma tan solo 66 minutos repartidos en dos comparecencias oficiales. Si bien se estrenó con mucha fuerza y dando una asistencia de gol en su primer partido, no ha convencido lo suficiente a Ramis y su margen de participación se ha reducido a la mínima expresión.

Con David se da la circunstancia de que pudo marcharse en verano a un conjunto puntero de Primera RFEF como el Atlético Baleares, que incluso propuso fijar una cláusula de compra obligatoria en un posible contrato de cesión. La dirección deportiva se cerró en banda ante la perspectiva de que el jugador chicharrero pudiese ser importante para Ramis, como así hacían presagiar las alineaciones y el rendimiento del lateral en pretemporada. Nada más lejos de la realidad, David es el jugador procedente del filial que menos ha participado, con solo cuatro minutos. Sus números le hacen pensar en su salida, pero hay un inconveniente: que acaba contrato en junio y el club no quiere desprenderse de él de manera definitiva.

En cuanto a Appiah, ha sido la gran decepción. Ramis insistió con él hasta buscar su mejor versión y reencontrarse con el jugador por el que hizo el Almería una inversión multimillonaria. Pero en diez partidos que ha disputado el neerlandés (solo tres titularidades), no ha hallado el entrenador argumentos ni esperanzas para seguir persistiendo. De este modo, el resto de atacantes que se desenvuelven en su misma demarcación e incluso el canterano Alassan le han rebasado en las preferencias del cuadro técnico. Suma 391 minutos y todo apunta a que no jugará más, aunque tal vez en el duelo copero contra el Pontevedra sí pueda dársele una última oportunidad de mostrarse en el escaparate. Antes del partido contra el Villarreal B, donde fue uno de los suplentes que no tuvo participación desde el banquillo, Ramis le lanzó un serio aviso en la sala de prensa.

«Si no ha tenido minutos es porque considerado que otros jugadores lo han tenido más por el rendimiento que pueden ofrecer. El problema de Arvin no soy yo, sino sus compañeros. Habré acertado en unas ocasiones y en otras no, pero todo es consecuencia del rendimiento en los entrenamientos. Si ese comportamiento no es adecuado, pues desconfío. De hecho, durante mi carrera me he encontrado con pocos jugadores que jueguen mal y entrenen bien durante mi carrera deportiva», advierte el técnico.