Jorge Valdano: «Ramis es una extraordinaria persona, le conozco bien»

¿Qué le sugiere la trayectoria de Ramis en el CD Tenerife?

Propició la temporada pasada un clima de ilusión en la Isla. Es esencial que haya unión, como la hubo en la noventa, pero depende de la gente más que de los futbolistas o los técnicos. Sí percibí en su momento una resistencia al trabajo de Ramis, sobre todo en las redes, lo cual me sorprende mucho. Es una persona extraordinaria, a la que conozco bien. Es un profesional muy capaz.

Hablando de las redes, usted prefiere no estar en ellas.

No estoy en ellas porque tengo voz. Estoy en televisión, en radio y cuando tengo algo que decir, lo digo. Pero también porque el fútbol es un territorio muy emocional y estamos teniendo la costumbre de no pensar cuando emitimos mensajes. Muchos de ellos son incluso irrespetuosos a la hora de debatir, y eso me pone muy incómodo.

¿Por la facilidad con la que se insulta?

Claro. No me gusta que me insulte uno que luego firma Aristóteles. Si me insulta, que dé la cara. Porque entonces yo también: si voy a firmar Sócrates, soy capaz de ofender a cualquiera. Pero a mí me gusta opinar siendo y firmando Jorge Valdano; y ahí evidentemente levanto un poco más la guardia. No consumo ni estoy en las redes porque nos hacen inquietar más de lo que merecen; y nos consumen mucho

Se estrenaba ayer el documental del Centenario y allí usted tiene un rol fundamental en el recuerdo de una etapa muy gloriosa en la historia del club, ¿qué ocurrió en los noventa?

Que me llegó un pedido de reunión de Santiago Llorente, que era el director deportivo del Tenerife, y a la mañana siguiente tomé el primer avión a España para presentarme en la Isla. Fue cuando más cómodo estaba cuando surgió la oferta. Y la verdad es que me resultó seductora.

¿A qué se refiere

Yo había seguido con mucha atención al Tenerife porque tenía muchos jugadores que me parecían adaptables a mi idea, o eso creía. Por eso me lancé a esta aventura. Me considero una persona que medita muy poco a pesar de la apariencia de reflexivo que pueda tener. Es que todas las decisiones realmente importantes, las que de verdad han cambiado mi vida, las tomé en unos minutos.

Por ejemplo.

Dejé mi país con diecinueve años para venir como jugador a España, a un equipo de Segunda División. Me lo ofrecieron una noche y tuve que contestar al día siguiente a las siete de la mañana. Sabía que estaba cambiando mi rumbo. Seguí la fuerza de un impulso, de mi intuición, igual que cuando aterricé en el Tenerife. Eran las cuatro o las cinco de la madrugada cuando accedí a dirigir al equipo, a falta de unas pocas jornadas para el final. Cuando dije sí tenía un sueño inolvidable. Y nunca estuve despierto hasta tan tarde ni para cosas mejores [ríe].

¿Cuál fue la clave del éxito?

Me salvó el vértigo del no pensar. En pocas horas estaba frente a un grupo de jugadores a los que conocía –prácticamente a la mayoría–, era el momento del primer entrenamiento y faltaban solo horas para el primer partido, ante el Valencia. Desde ese mismo momento comprendí que en el Tenerife nos jugaríamos la vida cada minuto, y así fue.

¿Y qué se encontró?

A un grupo maduro, a pesar de las circunstancias. Y pronto hallamos también un ambiente favorable, de ilusión en la Isla y alrededor del equipo, que nos empujaba y alimentaba el estado de ánimo general. Fue una historia eminentemente feliz.