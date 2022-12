Fernando Rizo: «El documental pone la piel de gallina»

¿Qué ha supuesto para usted trabajar en este proyecto y ponerse al frente del documental del Centenario?

Es uno de los mayores retos de mi carrera profesional. Es el primer proyecto audiovisual que codirijo, con lo cual el grado de responsabilidad es aún mayor. Y en este caso se suma una circunstancia muy elocuente: que yo también soy seguidor incondicional de este equipo. Es el equipo de mi tierra, donde me he criado y he sido feliz. Ser parte de esta producción es un orgullo inmenso, y encima tengo la suerte de estar rodeado de un equipazo de buenos profesionales y buenas personas.

¿Cómo reaccionó cuando se lo ofrecieron?

Seguramente mi primera reacción fue de incredulidad porque no lo esperaba, pero desde luego que supuso una ilusión enorme para mí. Sabía la importancia que iba a tener este documental, y aunque eso conlleva más presión, lo compensaba las ganas que tenía de hacer un buen producto final. Me siento muy afortunado de haber tenido esta oportunidad. No me habría perdonado que saliera mal.

¿En qué ha consistido el trabajo? ¿Cómo fue el proceso de ponerse manos a la obra?

Hemos hecho un recorrido de los 100 años de historia del club, haciendo unos breves parones en aquellos momentos que consideramos han sido más importantes. Para ello el trabajo de documentación ha sido fundamental, sobre todo cuando nos hemos remontado a los inicios de la entidad blanquiazul porque la información era muy escasa, pero gracias a una exhaustiva búsqueda de hemeroteca hemos recuperado noticias y titulares de la época que nos acercan a aquellos momentos. Por ejemplo, a la muerte en 1938 de la leyenda blanquiazul Ángel Arocha. Evidentemente la imagen se ha querido cuidar al detalle, por lo que todo lo que aparece en el documental tiene una intención narrativa y parte de un riguroso trabajo previo de documentación. Y en ese estilo narrativo que hemos seguido aparecen personalidades importantes de la historia del club, que nos ayudan a acercarnos al relato. Entre ellos Jorge Valdano, a quien entrevistamos una mañana en Madrid. Una vez seleccionamos todo el contenido que queríamos mostrar, el siguiente paso fue la edición, donde se ha dado forma a un documental que esperemos consiga reflejar nuestro propósito, que no es otro que el sentimiento de pertinencia que despierta el Club Deportivo Tenerife.

¿Qué directrices fundamentales le dieron desde el club? ¿Les pusieron alguna condición a la hora de enfocar el proyecto y el trabajo?

Desde el club nos han dado total libertad para trabajar. Ya habíamos hecho el documental de Las Otras Once, en el que dimos voz a once mujeres que son parte fundamental de la historia del club, y lo hicimos con una especial sensibilidad para llegar al espectador. Creo que en cierto modo se consiguió, y esa es la línea que quería el club para este documental del centenario: que despierte emoción en todo aquel que lo vea.

¿Cuál diría que es la parte más emotiva?

Más que una parte concreta, destacaría aquella que nos hace adentrarnos en el ADN blanquiazul consolidado en la conquista, la lucha y la heroicidad, que nos ha llevado a alcanzar la gloria con la misma humildad que hemos sabido reconocer la derrota y la misma entrega que nos llevará a alcanzar grandes metas. Eso, reflejado en 50 minutos de documental pone la piel de gallina.

¿Y cuál fue la más difícil de rodar?

Las reconstrucciones. A lo largo del documental aparecen algunas recreaciones que hemos hecho de momentos históricos, como lo fue el incendio que afectó a la sede del Tenerife en abril de 1945. Han sido partes del documental muy complejas de grabar porque requerían de una interpretación guionizada de la realidad que queríamos mostrar, y para que eso quede muy bien siempre se necesitan varias tomas de grabación.

¿Cuál espera que sea la reacción del aficionado cuando lo vea a partir de esta tarde?

Pues me gustaría que el aficionado del Tenerife terminase contento con el resultado. A nosotros mismos el documental nos ha tocado el corazón en algunos momentos. Eso es lo que queremos, que el aficionado pueda emocionarse en determinados tramos claves y sobre todo que quede satisfecho con el resultado, que no es fácil cuando son proyecciones de larga duración como este.

¿A travé de que plataformas será accesible el trabajo documental que presentan esta tarde en el Auditorio?

El documental será propiedad del club, y será el propio club el que lo difunda como considere oportuno.

¿Por qué el título elegido?

«Tenerife de mi vida» nace a través de una figura muy importante durante el documental, que es Suso Santana, exfutbolista y seguidor del Tenerife desde el día de su nacimiento.

De hecho, al empezar el relato hacemos referencia al día que nació, que coincidió con una dura derrota del Tenerife contra el Calvo Sotelo, y desde entonces Suso lo cuenta: «He sufrido por unos colores que más tarde tuve el honor de defender», porque creo que eso nos pasa a todos los que somos aficionados del Tenerife, nos sentimos identificados porque no siempre las cosas van bien. Con el Tete pasa lo mismo, sufrimos muchas veces porque el equipo no consigue los resultados que uno quiere, pero no hay que rendirse. Al final sentimos que este equipo es nuestro también, y de ahí que sea el «El Tenerife de mi vida», de la de Suso y la de tantos otros blanquiazules.