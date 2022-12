El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, valoró que el equipo hizo «probablemente el partido más completo fuera de casa», pero lamentó el desenlace final, producto de errores muy evitables y que sirvieron en bandeja al Villarreal B la posibilidad de sumar un punto.

«Hemos hecho las cosas bien durante todo el partido, pero no podíamos cometer ningún error y los hemos cometido», relató el técnico. «En el 1-2 perdemos un balón que no debemos perder cuando ellos estaban con muchos problemas; y el segundo es una acción de estrategia donde no hemos fijado las marcas», subrayó.

«Tenían mucho valor los puntos y hemos cedido dos», resumió Ramis, para quien se trunca el propósito de llegar al parón invernal con 29 puntos en el casillero. «Pienso que hicimos un partido lo suficientemente completo como para haberlo resuelto antes. Y no hemos conseguido lo que merecíamos», adujo.

«Nos llevamos un punto solo, con sabor agridulce porque el equipo ha desplegado méritos para llevarse los tres. En momentos puntuales, no hemos resuelto con más contundencia. Siempre hay un pero y éste es el que toca para este partido», indicó. Según vio sobre el terreno de juego, el equipo fue perdiendo fuelle conforme transcurrían los minutos.

«Una de las razones por las que perdemos el empuje es que ellos te hacen un gol, se acercan... pero en todo caso hemos tratado de llevar el partido con seriedad, con rigor. Ha habido momentos en los que no teníamos la frescura de la primera parte y nos quemaba un poco el balón. Aún así hemos tenido opciones para el tercero y no hemos estado acertados», completó. «Sinceramente creo que el empate es injusto pero sabemos la fase de la temporada en la que estamos y no deberíamos cometer ningún error», reiteró.

«Hemos hecho cosas bien para ganar el partido con holgura, pero el rival venía de ganar, está bien clasificado y se ha soltado delante», apuntó respecto al evidente desperpajo del filial amarillo, que hasta coqueteó con la posibilidad de la remontada. «Es lo que no podíamos permitir; sabíamos que, si lo permitíamos, el rival lo aprovecharía», manifestó.

En todo caso, quiso valorar que el equipo sí se encuentra ahora en una «línea competitiva buena» y que está aunando méritos para escalar en la clasificación y ganar posiciones. «La sensación es que ha salido lo que habíamos planteado después del buen partido que nos salió el miércoles. Hemos hecho una primera mitad extraordinaria y en la segunda hemos empezado bien. Pero hay que aprender de determinadas situaciones que debemos evitar», agregó. También explicó el porqué de la titularidad de Dauda, una decisión adoptada a última hora.

«Waldo tenía una molestia que iba a más y que seguramente habría provocado que le tuviésemos que sustituir. Ha sido honesto, nos lo ha comunicado y, ante la sensación de que podía haber una lesión, hemos tomado esta determinación», expuso.

Por último, habló de las sustituciones de la segunda mitad. «Hemos cambiado a José Ángel por unas molestias que ya tenía antes del partido, estaba con dificultades para llegar a la presión y encontrar el ritmo que el partido requería. Por bandas también estábamos teniendo dificultades y hemos tirado a Elady a una banda, a Iván a la otra... porque considerábamos que era lo ideal. Hemos metido a Shashoua para ganar en control pero ciertamente no lo hemos conseguido y no hemos encontrado lo que íbamos buscando», aseguró.