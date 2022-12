Obra incompleta del Tenerife en Villarreal (2-2)

El Tenerife tuvo en sus manos el segundo triunfo seguido después del logrado el miércoles ante el Alavés. Llegó a contar con dos goles de renta en el campo del Villarreal B a falta de 36 minutos para el final, pero un penalti y una jugada a balón parado minimizaron el trabajo que había realizado para poder vencer. Así se le escaparon dos puntos que, sin garantizar nada en cuanto a sus aspiraciones, sí habrían acercado a los blanquiazules a los números de un candidato al ascenso cuando solo queda una jornada para cerrar la primera vuelta del calendario.

Como punto de partida, el orden estuvo por delante del riesgo. Por unos y por otros. El Villarreal B tocaba el balón con seguridad y precisión, pero sin profundidad, sin inquietar a la defensa rival. Calidad técnica garantizada por ser quien es, el filial de un club puntero de Primera, con la juventud propia de los segundos equipos, pero suficiente recorrido a nivel profesional. Y el Tenerife aceptó entrar en su juego. Le dejaba tener la pelota en zona de baja influencia, armando su plan, atento al menor despiste para recuperar y atacar. De hecho, los dos primeros remates fueron suyos, de Romero, para ser exactos. El sevillano cabeceó fuera en el minuto 5, tras un saque de esquina, y lo intentó poco después con la pierna y con el mismo desenlace. Las cartas estaban sobre la mesa. La posesión iba a ser local, pero el peligro se volcaba más del lado tinerfeño. Indicios interesantes para un equipo, el de Luis Ramis, que sabe ser productivo en este tipo de situaciones.

Y tanto. En una de esas, sin tener tampoco que llevar al extremo su planteamiento inicial, se puso por delante. Mellot, de nuevo como lateral izquierdo a pierna cambiada por la baja de Nacho, supo filtrar un pase al área que recogió Iván Romero con la suerte de ser desequilibrado por Dela. De la Fuente Ramos no lo dudó y dirigió su brazo hacia el punto de penalti. En décimas de segundo, Elady Zorrilla ya tenía el balón en sus manos. Era para él. No estaba Enric Gallego, baja por sanción. El catalán había fallado uno ante el Alavés. En esta ocasión, el delantero jienense asumió la responsabilidad, aguantó hasta que Iker se tirara a un lado y coló el balón por el otro. 0-1 en el 12’, un escenario ideal para que los blanquiazules conquistaran la segunda victoria de la temporada a domicilio;además, en un campo en el que no había ganando ningún otro equipo.

El Villarreal B respondió con un cambio, de Leal por Carreira, y un remate de Collado, desde la esquina del área grande, algo desviado. Y poco más. El Tenerife no solo iba ganando, sino que seguía mandando a su manera, logrando que se jugara a lo que le interesaba.

El peligro estaba en que el Villarreal tampoco necesitaba mucho para acercarse el gol. Lo demostró con un centro lateral que cazó por alto Fer Niño en el 25’. Tuvo que aparecer Juan Soriano para evitar el empate atrapando un balón desconsolado por entrar por la escuadra. Del primero al último, del portero al delantero, el carácter competitivo de los tinerfeños estaba siendo su mejor aval. Concentración atrás y en el medio, solidaridad en las ayudas, fútbol práctico... Estaba siendo superior. Partido serio, con muy pocos errores. Quizás le faltaba estirarse un poco más, aunque fuera de manera puntual, lanzarse a por el 0-2. Sería cuestión de tiempo, de que fuera cayendo por su propio peso.

Y eso que Ramis fue perdiendo por el camino a varios de los titulares en el triunfo ante el Alavés. Al lesionado Teto, a los sancionados Nacho y Gallego, y ayer, a última hora, a Waldo, por unas molestias. Tampoco salió en el once Aitor Sanz. Con todo esto, el equipo tuvo las novedades de Buñuel, Jurado, Dauda, Borja Garcés y Elady.

Este último se animó a probar fortuna finalizando una conducción con un potente disparo. No fue entre los tres palos, pero sirvió para recordar que el Tenerife no debía conformarse con defender.

Antes y después, Collado había liderado el juego ofensivo del filial con un par de remates sin puntería. Los locales no conseguían encontrar el camino, apenas eran capaces de elaborar una acción limpia que terminara con una ocasión clara de gol. Mérito tinerfeño.

Tras el intermedio, los blanquiazules volvieron al campo con decisión, llevando el balón al área contraria. Un saque de esquina y un remate mordido de Romero dejaron patente su intención.

Entretanto, el Villarreal B, competidor sin agobios por su cómoda situación clasificatoria, seguía siendo fiel a su estilo. Fútbol artesanal, sin aplicar el vértigo ni la rabia de quien necesita remontar. El Tenerife se las arreglaba para estropear los avances del oponente. Una falta aquí –más de una—, un robo allá, una anticipación... El balón rodaba lejos de un Soriano poco amenazado. Cloroformo blanquiazul para atolondrar a su rival.

La monotonía se interrumpió en el 54’. Trabajo para el VAR. El Tenerife continuaba aguardando su momento para ampliar la renta. Y lo logró siendo, otra vez, más contundente que una frágil defensa amarilla. El videoarbitraje entró en escena para dar validez a un gol anotado por Mellot. A simple vista, Iker Álvarez había despejado a tiempo un remate de cabeza en plancha del francés, a pase de Dauda, pero la imagen repetida demostró que el portero había sacado el balón después de que cruzara la línea. Premio para el Tenerife y también para Jérémy en otra notable actuación y para estrenarse como anotador en la 2022/23.

A la media hora, los blanquiazules ganaban por 0-2 y los entrenadores coincidieron en que era el instante de tocar teclas. Ramis puso a Aitor por Jurado. Álvarez renovó el ataque con Forés y Ontiveros. Este giro le salió bien al técnico local. Al borde del 61’, Buñuel derribó a Collado en el área y metió en el partido al Villarreal B. El penalti fue anotado por Ontiveros lanzando a la derecha de Soriano, que se tiró bien pero no tocó la pelota. 1-2 con casi media hora por delante. No iba a ser tan sencillo.

El gol invitó al Villarreal B a meter una macha más, a darle velocidad a su juego de toque y precisión. Continuó dominando, pero ahora más cerca del área contraria. Ramis volvió a mover el banquillo, esta vez para oxigenar un centro del campo agotado, para intentar tener un poco más el balón. La misión, para Larrea y Shashoua.

Con el duelo tendente a romperse, avanzando con un ritmo más acelerado, el mediapunta inglés aprovechó el ida y vuelta para poner a prueba a Iker con un chut que no sorprendió al portero (69’).

Fue un aviso de que el Tenerife no iba a ser conservador ni a esperar al final encerrado en su área. De hecho, el partido se abrió definitivamente, con todo lo bueno y lo malo. Y la moneda no cayó de cara, porque el Villarreal encontró el resquicio para empatar. Fue en una falta provocada por Garcés cerca del área. Centro de Ontiveros al punto de penalti y remate de cabeza de Collado imposible para Juan Soriano. El balón parado, esa vieja asignatura pendiente (80’).

Así, en cuestión de 20 minutos, un triunfo que parecía domado por parte del Tenerife, se convirtió en una igualada que, en la recta final, podía estar más cerca de mutar en triunfo local que en victoria visitante, porque el Villarreal fue a más, se creció y acosó a un adversario entregado. Los de Ramis tuvieron que seguir sufriendo, pero ya no para mantener una ventaja, sino para impedir la derrota.

En el tránsito hacia el 90’, fútbol atropellado, sin ocasiones y un debut en el Tenerife, el del futbolista del filial Dani Selma. Pincelada añadida en una obra incompleta.