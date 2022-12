Ramis: «Ganar mañana es una ocasión para relanzarnos»

Ganar al Villarreal B, hacer lo propio ante el Andorra y cerrar el año con 29 puntos. Es el feliz propósito que ilusiona a Luis Miguel Ramis, entrenador del CD Tenerife, y que permitiría al representativo afrontar las jornadas restantes con opciones de encaramarse a la zona alta. «Ese es el objetivo», verbalizó el técnico tarraconense, entusiasmado con el reciente triunfo frente al Alavés, aspirante al ascenso; y absolutamente convencido de que la cita de mañana (Mini Estadi, 18:00 horas) puede valer para «relanzar» definitivamente a los suyos.

Ramis, quien confirmó la baja de Teto por lesión, ya trabaja para rearmar una alineación a la que también faltarán Nacho y Enric, por sanción; y un José León aún convaleciente de su último percance muscular. «Para mí el partido del sábado [por mañana] es muy importante. El del miércoles lo era, sí, pero este también. Tenemos que sentir la misma necesidad que frente al Alavés porque sumar los tres puntos en Villarreal nos hará pensar... ¿y si también pensamos contra el Andorra? Eso sería irnos a 29 puntos, y eso significa que si haces una segunda vuelta similar, ya sería plantarse casi en 60», adujo en su particular cuento de la lechera.

«Y con esa puntuación, no estás muy lejos de los objetivos que a mí me gustarían», enunció Ramis, quien hizo gala de su proverbial ambición y subrayó que quiere acabar «arriba en la clasificación». «Entre los puestos de descenso y los de promoción, a veces hay solo tres partidos. Así que en caso de ganar los dos siguientes estaríamos en una situación muy buena, con todo lo que hemos pasado. Sumar esos puntos nos relanzaría mucho y animaría todo lo que está alrededor del equipo, que es para lo que trabajamos», enfatizó, sin disimular que una feliz racha engancharía a la afición. Lo dijo Ramis justo después de registrarse el miércoles la peor entrada de la temporada en el Heliodoro, dato que debe mejorarse el próximo viernes contra el Andorra.

Antes, toca pensar en el Villarreal B, al que elogió ayer el profesional blanquiazul, quien negó que los groguet sean «blandos». «Tienen jugadores con un poquito más de experiencia que otros filiales y esa mezcla de juventud con sentimiento de equipo hacen que tengan una idea muy clara de lo que quieren. Es un rival maduro para la edad que tienen y saben qué hacer cuando van por delante y por detrás en el marcador», comentó.

Caso Appiah

Uno de los pasajes más elocuentes de la comparecencia de Ramis ante la prensa pivotó sobre la situación de Arvin Appiah, a quien se le ha comunicado (a través de su representante) que se cancelará su cesión en enero. Ramis no quiso confirmar ni desmentir esta información publicada por EL DÍA, pero sí dio algunos indicios sobre el escaso protagonismo del atacante neerlandés.

«Nosotros mantenemos reuniones entre dirección deportiva y cuadro técnico con la presencia de José Miguel Garrido [nuevo máximo accionista]. Ahí hablamos de todo, de sitios a compensar, de posibilidades... Pero lo que conversemos ahí no estoy aquí para revelarlo, porque no nos llevaría a nada. Haremos lo que debamos hacer en función de lo que ofrezca el mercado. Hemos hablado de muchos jugadores y eso forma parte del trato deportivo que mantenemos entre todas las partes», sentenció.

«En cuanto a Appiah, consideramos que otros han debido tener más minutos por el rendimiento que nos pueden ofrecer. El problema de Arvin no soy yo, son sus compañeros. Los jugadores entran y salen por rendimiento. Si durante la semana yo no veo un buen entrenamiento, pues desconfío de cara a lo que puedan ofrecerme en el partido del sábado o del domingo. ¿Qué tengo que elegir? Lo que yo considero que es el comportamiento adecuado en el día a día. Conozco pocos jugadores que entrenen mal y luego jueguen bien», respondió. Por último, habló de Dauda y vaticinó que «va a dar muchísimo porque tiene un potencial altísimo». «Seguiremos insistiendo con él. Seguramente no todo sea culpa del jugador y parte será culpa mía. Pero yo hago mi autorreflexión y no voy a dejar de persistir en el propósito de sacarle el máximo rendimiento posible. Pero él debe tomárselo con naturalidad y respetar al compañero que está jugando», indicó.

Hoy, entrega de la Medalla de Oro Para la jornada de hoy está prevista la entrega al CD Tenerife de la Medalla de Oro de la Isla, que se le entregará en la sede del Cabildo a partir de las 19:00 horas. El pleno de la corporación tomaba recientemente por esta determinación. La propuesta, planteada hace unos meses por el presidente del Cabildo, Pedro Martín, obtuvo previamente el respaldo de la Comisión de Honores y Distinciones de la institución, en la que se integran todos los partidos políticos con representación en ella. La ceremonia será uno de los últimos actos de Miguel Concepción Cáceres como máximo mandatario blanquiazul y se prevé que se le pregunte hoy por varios asuntos de actualidad, como el relevo en la presidencia, el fiasco en el partido del Centenario o los fichajes de invierno. El dirigente isleño estará acudirá el lunes en la presentación del documental Tenerife de mi vida, en el Auditorio.